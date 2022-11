Szef ADNOC: Brak inwestycji w ropę spowoduje regres w rozwoju ludzkości Alert

Według szefa Abu Dhabi National Oil Company brak inwestycji w wydobycie ropy naftowej spowoduje zmniejszenie wydobycia ropy o 5 mln baryłek ropy dziennie każdego roku i przyczyny się do zastoju rozwoju cywilizacji.

fot. PGNiG

– Według wyliczeń do 2050 roku świat zamieszkiwać może prawie 10 mld ludzi. To spowoduje, że będziemy potrzebować 30 procent więcej energii niż produkujemy dzisiaj. Jako świat zatem potrzebujemy nie ropy, nie gazu, nie odnawialnych źródeł energii, atomu czy wodoru, ale potrzebujemy wszystkich tych źródeł naraz plus te, których jeszcze nie odkryliśmy. Nie mamy komfortu rezygnacji z czegoś na rzecz czegoś – powiedział Sultan Al Jaber, dyrektor generalny ADNOC.

Pomimo nieoczekiwanych zysków, niektóre globalne firmy naftowe niechętnie przeznaczają pieniądze na nową działalność wiertniczą, ponieważ znajdują się pod presją inwestorów i organów regulacyjnych.

Według Międzynarodowego Forum Energetycznego (IEF) inwestycje w wydobycie ropy i gazu muszą wzrosnąć i utrzymać się na poziomie sprzed pandemii Covid-19 wynoszącym 525 miliardów dolarów do 2030 roku, aby zapewnić równowagę rynkową.

Według szacunków, inwestycje w wydobycie ropy naftowej w 2021 roku spadły drugi rok z rzędu i wyniosły 341 miliardów dolarów, czyli około 25 procent poniżej poziomów z 2019 roku.

The National News/Mariusz Marszałkowski