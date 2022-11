XI edycja Akademii Energii została oficjalnie zakończona Alert

W Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbył się finał Akademii Energii, oficjalnie kończący jej jedenastą edycję. Podczas spotkania zostały zaprezentowane wyniki prac tegorocznych uczestników.

W Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 9 listopada 2022 roku, odbył się finał XI Akademii Energii. To program edukacyjny skierowany do osób, które z branżą energetyczną wiążą swoją przyszłość zawodową. Wydarzenie od lat łączy w sobie wymianę wiedzy pomiędzy osobami z wieloletnim doświadczeniem w branży energetycznej, a osobami stojącymi dopiero u progu kariery w tym sektorze. Po zakończeniu programu uczestnicy mają szansę zdobyć co najmniej dwumiesięczny, płatny staż w jednej z firm partnerskich. XI edycja programu odbyła się pod hasłem „Czy zabraknie nam energii? O bezpieczeństwie energetycznym w dobie transformacji.”

Podczas trwania programu, 26 uczestników Akademii zostało podzielonych na cztery grupy do pracy nad danym tematem. Dwie grupy pracowały nad pytaniem od Polenergii. – „Rola fotowoltaiki prosumenckiej w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego” i kolejne dwie zajęły się tematem Polskie Sieci Elektroenergetyczne. – „Bezpieczna praca KSE w perspektywie najbliżej zimy oraz perspektywy średnioterminowej”. Wszystkie grupy pracowały niezależnie od siebie, rywalizując o tytuł najlepszego tematu w swojej podgrupie i spośród wszystkich pozostałych.

W skład jury, oceniającego podczas Finału wyniki prac uczestników, weszli reprezentanci Partnerów Akademii Energii: Katarzyna Bienias – AXPO Polska, Jakub Jedliński – E. ON Polska, Katarzyna Łabinowicz – EY, Bartosz Majewski – Menlo Electric, Konrad Purchała – Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Kamil Sankowski – Grupa Polenergia, Grzegorz Tokarski – PKN Orlen.

Zwycięska mogła być tylko jedna grupa. Laureatami nagrody jury zostali uczestnicy rozwiązując case’a Polenergii: Marcin Bednarczyk, Filip Czeredys, Maciej Gutowski, Robert Końpa, Zuzanna Pałejko, Michał Piekutowski, Adam Zielinski;

Na wydarzeniu ogłoszono wyniki oraz zaprezentowano prace tegorocznych uczestników, a przemówienia wygłosili eksperci z sektora energetyki m.in. wiceminister ministerstwo klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska oraz prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin.

