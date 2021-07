Akademik Czerski skończył układać Nord Stream 2 na wodach niemieckich Alert

Akademik Czerski w porcie Mukran fot.Mariusz Marszałkowski

Statek Akademik Czerski, biorący udział w budowie gazociągu Nord Stream 2, zakończył układanie 2,6 km odcinka w niemieckich wodach Wyłącznej Strefy Ekonomicznej.

Koniec pracy Akademika Czerskiego?

Akademik Czerski został skierowany do układania niewielkiego odcinka Nord Stream 2 na południe od ławicy Adelgrund 22 lipca. Jednostka w ciągu pięciu dni wykonała zadanie, ze średnią dobową prędkością układania wynoszącą 500 metrów na dobę. To prawdopodobnie ostatnie zadanie związane z układaniem rur na Bałtyku wobec Akademika Czerskiego. Pozostały odcinek Nord Stream 2 dokończy barka Fortuna.

Do ułożenia pozostało jeszcze około 26 km nitki A gazociągu Nord Stream 2. Około 13 km do granicy duńsko-niemieckiej WSE oraz ok. 13 km wewnątrz niemieckiej WSE.

Całość prac układaniowych ma zostać zakończona do połowy września.

Neftegaz.ru/Mariusz Marszałkowski