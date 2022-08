Akcje emisji połączeniowej Orlenu są dostępne na giełdzie Alert

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) podjął decyzję o zdjęciu akcji Lotosu i wprowadzeniu do obrotu giełdowego akcji emisji połączeniowej.

Fot. Orlen/Lotos. Grafika: Gabriela Cydejko.

Akcje emisyjne możliwe do nabycia

Z raportu bieżącego PKN Orlen wynika, że w środę zarząd GPW, w związku z połączeniem Orlenu z Lotosem, podjął dwie uchwały.

Pierwsza z nich dotyczyła wykluczenia akcji spółki Lotos z obrotu. Zgodnie z informacją, akcje Lotosu zostaną wykluczone 12 sierpnia bieżącego roku z obrotu na giełdzie. Obrót akcjami gdańskiej spółki był zawieszony od 29 lipca.

Druga uchwała dotyczy dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego 198.738.864 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,25 zł każda. Ich łączna wartość nominalna wynosi 248 423 580 zł. Prawdopodobnie decyzja ta wiąże się to z odrzuceniem przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) prawa nabycia tych akcji, co zostało podane w przez Orlen dziesiątego sierpnia.

PKN Orlen/Polska Agencja Prasowa/Szymon Borowski