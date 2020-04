Allseas wybuduje duńsko-norweski element Baltic Pipe Alert

Pięć elementów projektu Baltic Pipe. Grafika: Biuro Pełnomocnika

Szwajcarska firma Allseas otrzymała kontrakt od duńskiego operatora systemu przesyłowego Energinet na układanie rur przy budowie „wpinki” z norweskiego gazociągu Europipe II na Morzu Północnym do duńskiego systemu przesyłowego. Będzie to jeden z sześciu elementów gazociągu Baltic Pipe.

Allseas i Baltic Pipe

Nowe połączenie gazowe między gazociągiem przesyłowym z Norwegii do Europy a gazociągiem Europipe II na Morzu Północnym, będzie kończyć się na plaży Houstrup na zachodzie Danii. Będzie to jeden z pięciu elementów gazociągu Baltic Pipe. Ma on być gotowy jesienią 2022 roku i przesyłać do 10 mld m sześc. gazu rocznie z Norwegii, przez Danię, do Polski.

Baltic Pipe łączy norweski i duński system przesyłowy gazu podmorskim rurociągiem na Morzu Północnym, a następnie połączy polskie gazociągi lądowe z podmorską częścią na Morzu Bałtyckim. Połączenie między norweską siecią a Danią obejmuje morski końcowy system gazociągu (Pipeline End Manifold) w punkcie przyłączenia do gazociągu Europipe II.

Gazociąg ma liczyć 105 kilometrów i będzie poprowadzony do miejsca wyjścia na ląd na plaży Houstrup. W ramach inwestycji powstanie także 19-kilometrowy gazociąg lądowy, od miejsca wyjścia na ląd do terminalu odbiorczego gazu w Nybro. Zgodnie z dokumentami przetargowymi, przekazanymi przez Energinet, wartość umowy wynosi około 88 mln euro. Kontrakt zrealizuje szwajcarska firma Allseas. Ta sama firma realizowała budowę gazociągu Nord Stream 2. Prace jednak wstrzymała w obawie przed amerykańskimi sankcjami, które obejmują ten projekt.

Wybór wykonawcy polskiego odcinka Baltic Pipe

Projekt Baltic Pipe ułatwi transport gazu norweskiego przez Danię do Polski. Obejmuje on następujące główne elementy:

rurociąg przybrzeżny łączący norweską sieć (Europipe II) i duńską sieć;

rozbudowę duńskiej gazowej sieci przesyłowej na lądzie;

gazociąg przybrzeżny w Lillebælt;

tłocznię gazu we wschodniej Zelandii;

gazociąg podmorski między Danią a Polską na Morzu Bałtyckim;

rozbudowę polskiej sieci przesyłowej na lądzie.

W ubiegłym tygodniu Gaz-System otrzymał pozwolenie na budowę dla części podmorskiej gazociągu Baltic Pipe w Polsce. Na początku kwietnia uzyskał także zgody na realizację projektu lądowego odcinka. Zgodnie z informacją przekazaną przez Gaz-System na początku tego roku, wykonawca gazociągu Baltic Pipe zostanie wyłoniony do połowy 2020 roku. Wówczas rozpocznie się proces budowy. Polski odcinek podmorskiego gazociągu Baltic Pipe będzie liczył 275 km długości, łącząc wybrzeża Danii oraz Polski.

offshore-energy.biz/Bartłomiej Sawicki