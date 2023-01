Ambasador Niemiec w Polsce: Atom nie będzie kością niezgody w naszych stosunkach Alert

Podczas spotkania z dziennikarzami ambasador Niemiec w Polsce Thomas Bagger zapewnił, że kwestia budowy elektrowni jądrowych w Polsce nie będzie stanowiła problemu w stosunkach między Berlinem a Warszawą.

Ambasador Niemiec w Polsce Thomas Bagger. Fot. Flickr

Ambasador Niemiec o polskim atomie

Ambasador Niemiec przyznał, że inwazja Rosji na Ukrainę sprawiła, że punkty widzenia Warszawy i Berlina zbliżyły się: – Jest to widocznie w polityce bezpieczeństwa czy polityce energetycznej. Widzimy więcej pól współpracy między nami – powiedział.

– Polska i Niemcy patrzą inaczej na energetykę jądrową. Niemcy wybrały odejście od atomu i mają swoje zastrzeżenia do polskiego projektu, ale nie są one wiążące i nie mają mocy, by go zablokować. Polska ma prawo wybierać kształt swojego miksu energetycznego. Pytania strony niemieckiej o to, co, gdzie, kiedy i jak ma być zbudowane, mogą jedynie wpłynąć pozytywnie na transparentność inwestycji. Nie wydaje mi się jednak, by kwestia energetyki jądrowej była znaczącą kością niezgody między Polską a Niemcami – podkreślił Thomas Bagger odpowiadając na pytanie BiznesAlert.pl.

W połowie grudnia Brandenburgia, Saksonia oraz Meklemburgia Pomorze-Przednie opowiedziały się przeciwko budowie elektrowni jądrowej w Polsce. – Ze względu na incydenty jądrowe w Czarnobylu i Fukushimie plany dalszego wykorzystania energetyki jądrowej powinny zostać porzucone dla dobra ludności i środowiska wszystkich krajów Morza Bałtyckiego – czytaliśmy na stronie resortu ochrony konsumentów Brandenburgii, który informował o skierowaniu uwag do Warszawy.

Michał Perzyński