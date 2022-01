Amerykanie grają w odbijanego z Francuzami o atom w Polsce Alert

Westinghouse / fot. Wikimedia Commons

Westinghouse podpisał memoranda z dziesięcioma firmami z Polski, które mogą nawiązać z nim współpracę przy budowie elektrowni jądrowych, jeżeli Amerykanie wygrają przetarg na dostawę technologii. To może być odpowiedź na podobny ruch Francuzów z EDF.

– Westinghouse jest gotowy wesprzeć Polskę w osiągnięciu celów związanych z polityką energetyczną. Będziemy działać w oparciu o nasze doświadczenie w realizacji inwestycji w technologie jądrowe na całym świecie. Te zadania będzie dodatkowo wspierał zespół prawie 200 pracowników zatrudnionych w Globalnym Centrum Usług Wspólnych Westinghouse w Krakowie, który jest zaangażowany w globalne działania naszej firmy. Chcemy zapewnić Polsce najlepszą technologię na rzecz realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym, a także by zabezpieczyć potrzeby energetyczne polskiej gospodarki – powiedział Mirosław Kowalik, Prezes Westinghouse Polska.

Te jedenaście firm to Rafako znane z projektów energetycznych w Polsce, Polimex Mostostal projektujący obiekty energetyczne, budujący i montujący ich komponenty, ZKS Ferrum dostarczający komponenty żelazne i metalurgiczne, KB Pomorze realizujący zadania projektowe i wykonawcze, Mostostal Kraków montujący konstrukcje stalowe i instalujący urządzenia przemysłowe, GP Baltic produkujący wielkie konstrukcje stalowe, Protea Grup odpowiedzialny za suwnice, żurawie i inne urządzenia tego typu Fogo produkujący agregaty prądotwórcze oraz Zarmen Group realizujący inwestycje przemysłowe.

Polska chce wybrać partnera do realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej w 2022 roku tak, aby rozpocząć budowę pierwszego reaktora w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino w 2026 roku i postawić 6-9 GW energetyki jądrowej do 2043 roku w dwóch lub trzech obiektach w zależności od technologii. Do rywalizacji o kontrakty w Polsce stanęły amerykański Westinghouse, koreański KHNP oraz francuski EDF. Ta ostatnia firma także już podpisała memoranda z firmami polskimi, a wśród nich znalazło się między innymi Rafako. Ruch Amerykanów może być postrzegana jako kontrakcja do działań francuskich.

Westinghouse/Wojciech Jakóbik