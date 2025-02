Amerykański przemysł papierniczy apeluje do Trumpa o złagodzenie unijnych przepisów dotyczących wylesiania

Amerykański sektor papierniczy zwrócił się do prezydenta Donalda Trumpa z prośbą o interwencję w sprawie nowych unijnych regulacji mających na celu ograniczenie importu produktów powiązanych z wylesianiem. Przemysł obawia się, że te przepisy mogą negatywnie wpłynąć na eksport papieru i masy celulozowej z USA do Europy.



Od grudnia Unia Europejska wprowadza politykę antywylesieniową, która zakazuje importu towarów związanych z niszczeniem lasów. Chociaż wdrożenie tych przepisów opóźniono o rok z powodu protestów ze strony krajów takich jak Brazylia, Indonezja oraz administracja Bidena, amerykański przemysł papierniczy nadal wyraża obawy dotyczące ich wpływu na handel.

Stanowisko amerykańskiego przemysłu papierniczego

Heidi Brock, dyrektor generalna American Forest and Paper Association (AF&PA), podkreśliła, że nowe regulacje nałożą na amerykańskie firmy “kosztowne i niepotrzebne obowiązki”. W związku z tym AF&PA apeluje do prezydenta Trumpa oraz jego doradców handlowych o negocjacje z Unią Europejską w celu uznania USA za kraj, który odpowiedzialnie zarządza swoimi zasobami leśnymi i nie przyczynia się do wylesiania.

Propozycje administracji Trumpa

Howard Lutnick, nominowany przez Trumpa na stanowisko szefa Departamentu Handlu, zasugerował, aby USA zostały sklasyfikowane jako kraj “niskiego ryzyka” w kontekście wylesiania. Taka klasyfikacja nadal wymagałaby od amerykańskich firm przeprowadzania należytej staranności oraz poddawania się inspekcjom, co budzi obawy przemysłu dotyczące dodatkowych kosztów i biurokracji.

Eksport produktów leśnych z USA do Unii Europejskiej przekracza wartość 3,5 miliarda dolarów rocznie. Nowe unijne przepisy wymagają od firm udowodnienia, że ich łańcuchy dostaw nie przyczyniają się do wylesiania, co może być trudne do spełnienia ze względu na złożoność procesów produkcyjnych w przemyśle papierniczym. Przemysł obawia się, że dodatkowe wymogi mogą wpłynąć na konkurencyjność amerykańskich produktów na rynku europejskim.

Administracja Trumpa już wcześniej wyrażała sceptycyzm wobec międzynarodowych regulacji środowiskowych, argumentując, że mogą one szkodzić amerykańskim interesom gospodarczym. Obecny apel przemysłu papierniczego wpisuje się w szerszą debatę na temat równowagi między ochroną środowiska a interesami handlowymi.

Reuters / Mateusz Gibała