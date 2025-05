Amica raportuje zgodnie z CSRD. ESG wpisane w strategię całej Grupy

Grupa Amica po raz pierwszy przygotowała raport niefinansowy w pełnej zgodności z dyrektywą CSRD i Europejskimi Standardami Zrównoważonego Rozwoju (ESRS). Dokument obejmuje dane z 15 spółek w Europie, łączy źródła finansowe i niefinansowe pokazując, jak w praktyce wygląda wdrażanie zintegrowanego podejścia do ESG w branży AGD.

Grupa Amica, jeden z największych producentów sprzętu gospodarstwa domowego w Europie, publikuje swoje podsumowanie 2024 roku. Dokument jest zintegrowanym raportem rocznym, przygotowanym w oparciu o standardy prawne związane z koncepcją ESG (ang. Environmental, Social, and Governance – środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny). Dbałość o te trzy czynniki to jeden z kluczowych celów Amiki, realizowany przez konkretne, strategiczne działania dla każdego z obszarów.

Raport jest w pełni dostosowany do wymogów dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive – Dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju) i europejskich standardów raportowania zrównoważonego rozwoju (ESRS).

Obszar E – środowisko

W strategii Grupy Amica istotne miejsce zajmują inwestycje związane z dbałością o środowisko. Zmniejszenie emisji CO₂ to jeden z kluczowych celów firmy, a jego realizację wspiera m.in. planowana inwestycja w farmę fotowoltaiczną o mocy aż 2 MWp, która zwiększy udział energii ze źródeł odnawialnych w ekosystemie energetycznym firmy. Taka moc pozwoli wyprodukować energię elektryczną, która mogłaby pokryć roczne zapotrzebowanie na prąd dla około 1000 polskich gospodarstw domowych!

W roku 2024 w fabryce we Wronkach wdrożono tzw. kogenerację: system skojarzonej produkcji energii, który pozwala na jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej. To kolejny krok w stronę zwiększenia wydajności energetycznej fabryki i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych: ta inwestycja przyczyni się do zmniejszenia o ponad 5 ton emisji CO₂ rocznie.

Grupa Amica skupia się na redukcji emisji CO₂ zarówno w swojej bezpośredniej działalności, jak i w obszarach dostawców, transportu, użytkowania produktów przez klientów i utylizacji odpadów. Firma na bieżąco analizuje i optymalizuje procesy tak, aby minimalizować swój ślad węglowy; do 2040 roku Amica planuje osiągnąć zeroemisyjność w procesach produkcyjnych.

Troska o środowisko to także tworzenie produktów, które wspierają klientów w dbaniu o tę sferę. Amica projektuje produkty tak, aby – dzięki wysokiej klasie energetycznej – zużywały mniej energii i pozwoliły obniżyć rachunki za prąd. Sprzęt AGD Amica jest trwały, łatwo go naprawić, a po zakończeniu użytkowania – poddać recyklingowi.

Obszar S – społeczeństwo

Oprócz działań proekologicznych, Grupa Amica przykłada dużą wagę do społecznych aspektów swojej działalności i dbałości o komfort pracy wszystkich zatrudnionych w grupie 2 500 osób. Amica prowadzi szereg działań zmierzających do zniwelowania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn (ang. gender pay gap), aby zapewnić równe szanse i sprawiedliwe wynagradzanie. Monitorując wskaźnik Gender Pay Gap podejmuje działania mające na celu jego całkowitą redukcję do 2030 roku.

Działając w branży produkcyjnej, Amica priorytetowo traktuje bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP), dążąc do zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy dla wszystkich pracowników. Dzięki temu liczba wypadków przy pracy zmniejszyła się w 2024 roku o 24% w stosunku do 2023 r.

Z myślą o zdrowiu i dobrostanie pracowników, Grupa Amica prowadzi program związany z ochroną zdrowia pod nazwą AmiCare – Strefa zdrowia i relaksu. To kompleksowe działanie obejmujące m.in. szereg badań medycznych dla pracowników (w 2024 roku Grupa zaoferowała 12 rodzajów badań, w których wzięło udział łącznie 1 167 pracowników), a takżę bezpłatne wsparcie psychologiczne dla pracowników i ich dzieci czy działającą na stronie wewnętrznej sieci Intranet Plus zakładkę “AmiCare – Strefa zdrowia i relaksu”. To przestrzeń edukacyjna zawierająca treści budujące świadomość zdrowia fizycznego, psychicznego oraz pomagająca skutecznie kształtować zdrowe nawyki w różnych dziedzinach życia, m.in.: profilaktyki zdrowotnej, odżywiania, aktywności fizycznej i higienie pracy.

Amica troszczy się nie tylko o swoich bezpośrednich pracowników, ale również zwraca uwagę na osoby zatrudnione w całym łańcuchu wartości, w tym u dostawców i partnerów biznesowych, promując etyczne standardy pracy i dbając o przestrzeganie praw pracowniczych w podmiotach współpracujących.

Obszar G – ład korporacyjny

Trzecim filarem koncepcji ESG jest ład korporacyjny, czyli zbiór zasad i reguł zarządzania firmą. Celem wdrażania ładu jest transparentne i efektywne funkcjonowanie organizacji, z uwzględnieniem interesów wszystkich stron – od akcjonariuszy po pracowników.

W ramach działań zawartych w raporcie Grupy Amica warto wymienić: przypisanie członkom zarządu odpowiedzialności za realizację strategii ESG, wyznaczenie członka Rady Nadzorczej nadzorującego ESG, czy powołanie funkcji Audytu Wewnętrznego. Dodatkowo Grupa zapowiedziała wdrożenie procedur kryzysowych i aktualizację matrycy ryzyk o elementy ESG.

Co raport mówi o Grupie Amica?

Raport potwierdza, że ESG jest integralną częścią strategii biznesowej Grupy Amica. Działania ESG są spójne z przyjętą strategią „Back to Profitability”, w myśl, której głównym celem Grupy jest oferowanie trwałych i niezawodnych sprzętów gospodarstwa domowego z najwyższą jakością obsługi, które mają przysłużyć się konsumentom poprzez respektowanie dziedzictwa lokalnych marek i tradycji, ułatwiając tym samym codzienne czynności.

Warto zaznaczyć, że raport nie jest jedynie spełnieniem sprawozdawczego obowiązku: jest ważnym narzędziem zarządzania zmianą i wspiera budowanie organizacyjnej odporności, transparentności i przewagi konkurencyjnej. Grupa Amica to przykład firmy, która aktywnie włącza zasady zrównoważonego rozwoju we wszystkie obszary swojej działalności.

– W Grupie Amica wierzymy w wartości ESG i ich pozytywny wpływ na działanie firm, dlatego oprócz działań wynikających z obowiązkowych dyrektyw, od trzech lat realizujemy również Strategię ESG. Raport zrównoważonego rozwoju to dla nas nie tylko obowiązek wynikający z przepisów, ale przede wszystkim źródło inspiracji do dalszego zaangażowania w inicjatywy środowiskowe, prospołeczne i zarządcze. Z zagadnieniami ESG związane są ryzyka, ale także i szanse, które planujemy wykorzystać w nadchodzących latach – mówi Justyna Glaza, ESG Manager w Amica Group.

Raport Amiki pokazuje, jak nowe regulacje (CSRD/ESRS) stają się impulsem do realnych zmian w zarządzaniu, łącząc istotne wskaźniki biznesowe i finansowe z dbałością o środowisko, pracowników i ład korporacyjny. Działania Grupy są dowodem na to, że możliwe jest aktywne uczestnictwo w transformacji społecznej i środowiskowej.

Grupa Amica to wiodący europejski producent sprzętu gospodarstwa domowego i jedna z najcenniejszych polskich marek, z prawie 70-letnim doświadczeniem. W ofercie posiada pełną gamę inteligentnych urządzeń dużego i małego AGD, wyróżniających się użytecznymi rozwiązaniami, najnowszą technologią i nowoczesnym designem. W portfelu grupy znajdują się marki: Amica (Europa Środkowa i Zachodnia), Hansa (Europa Wschodnia), Gram (Skandynawia), CDA (Wielka Brytania) oraz Fagor (Hiszpania). Na całym świecie zatrudnia prawie 3 tysiące osób, dzięki którym dostarcza do klientów na blisko 70 rynkach na świecie ok. 4 milionów urządzeń rocznie.