Ankieta na temat planów zastosowania gazu ziemnego GAZ-SYSTEM Alert

GAZ-SYSTEM jest strategiczną spółką dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju. Kluczowym zadaniem firmy jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całej Polski, w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego.

GAZ-SYSTEM, realizując obowiązki operatora systemu przesyłowego wynikające z art. 16 ust. 2 Ustawy Prawo Energetyczne, opracowuje plany rozwoju systemu przesyłowego w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe, zarówno dotychczasowych, jak i przyszłych użytkowników systemu przesyłowego.

W związku z rozpoczęciem działań mających na celu aktualizację planów rozwojowych systemu przesyłowego, w tym prognozy zapotrzebowania na gaz, GAZ-SYSTEM inicjuje kolejną edycję ankietowego badania rynku gazu. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w badaniu i tym samym do współpracy przy opracowaniu kolejnej długoterminowej prognozy zapotrzebowania na gaz. Chcemy poznać Państwa indywidualne plany, aby jak najlepiej i w sposób najbardziej przyjazny rozbudowywać gazową sieć przesyłową – tak aby sprostać rosnącym potrzebom na czystą energię z gazu teraz i w przyszłości.

Energetyka i ciepłownictwo, a także cały sektor przemysłowy w Polsce, stoją przed wieloma wyzwaniami, a gaz będzie przejściowym nośnikiem energii na kolejne 30-40 lat, wspierającym dążenia w kierunku gospodarki nisko– i zeroemisyjnej. Dlatego też uprzejmie prosimy Państwa o podanie informacji dotyczących obecnego i przewidywanego wykorzystania gazu ziemnego w Państwa przedsiębiorstwie.

W przeciwieństwie do wcześniejszych edycji, obecna ankieta ma postać elektroniczną i można ją znaleźć pod adresem: https://analizy.gaz-system.pl/.

Ankieta przeznaczona jest nie tylko dla obecnych odbiorców gazu, ale także dla przedsiębiorstw, które dopiero planują przyłączenie do sieci gazowej, jak również dla tych, które nie są użytkownikami niebieskiego paliwa i nie planują podłączenia do sieci. Podzielenie się z nami takimi informacjami, również stanowi wartościowy wkład w planowanie i rozwój krajowego systemu przesyłowego. Dostrzegamy każdego obecnego, jak i potencjalnego odbiorcę gazu, a zatem ankieta przeznaczona jest dla wszystkich podmiotów – tych największych, jak i mniejszych, bardziej lokalnych przedsiębiorstw.

Akcja ankietowa prowadzona przez GAZ-SYSTEM potrwa do 16.11.2020. Jednak gorąco zachęcamy do zarejestrowania się i wypełnienia ankiety już dziś. Wspólnie możemy sprawić, że rozwój sieci gazowej, a zarazem i całego rynku gazu w Polsce, będzie dynamiczny, dobrze zaplanowany i skierowany w odpowiednią stronę.

Zachęcamy do wspólnego kształtowania gazowej sieci przesyłowej oraz rynku gazu w Polsce!