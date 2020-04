Mikulska: Rynek gazu nie cierpi przez koronawirusa jak rynek ropy (WIDEO) Energetyka

Dr Anna Mikulska z Kleinman Institute for Energy Studies opowiada BiznesAlert.pl o wpływie pandemii koronawirusa na globalny rynek LNG.

Koronawirus a rynek LNG

Anna Mikulska twierdzi, że chociaż popyt na surowce energetyczne zmalał, to rynek gazu odczuwa to w mniejszym stopniu niż rynek ropy, a ceny gazu spadały już wcześniej ze względu na wysoką podaż. Zastrzega ona jednak, że nie jest to stała sytuacja na rynku. Jak potoczą się sprawy na światowym rynku LNG? Jakie będą losy Nord Stream 2? Jak na tym tle wypada polityka Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), jeśli chodzi o prowadzenie biura traderskiego w Londynie oraz budowę gazociągu Baltic Pipe, który ma uniezależnić Polskę od dostaw gazu z Rosji? Tego można dowiedzieć się z dzisiejszej rozmowy.