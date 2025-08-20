Najważniejsze informacje dla biznesu

Media

Apel o zaprzestanie przemocy wobec serbskich dziennikarzy

Autor: Hubert Bekrycht20 sierpnia, 2025, 06:35

Protesty przeciwko łamaniu wolności słowa w Serbii zdj. ze strony EFJ

Stowarzyszenie Dziennikarzy Serbii (UNS) i Niezależne Stowarzyszenie Dziennikarzy Serbii (IJAS-NUNS) oraz Europejska Federacja Dziennikarzy (EFJ) wystosowały apel o zaprzestanie przemocy wobec serbskich dziennikarzy. Chodzi o ataki na media podczas trwających od miesięcy protestów społecznych.

Antyrządowe protesty uliczne w Serbii trwają od listopada ubiegłego roku. Wówczas w katastrofie budowlanej dachu dworca kolejowego w Nowym Sadzie zginęło 16 osób. Przyczyną tragedii mogły być lokalne powiązania korupcyjne.

Dziennikarze w niebezpieczeństwie

W sierpniu w Serbii fala protestów społecznych znowu wezbrała. Stało się to po ataku zwolenników partii rządzącej w miejscowości Vrbas, około 160 km na północ od Belgradu. Grupy zwolenników obecnej władzy starły się z protestującymi. Obie grupy obrzucały się nawzajem butelkami, kamieniami i fajerwerkami.

Podczas demonstracji w Belgradzie zwolennicy rządu zaatakowali dziennikarzy relacjonujących wydarzenia. Reporterzy znaleźli się między dwiema rywalizującymi grupami demonstrantów.

Apel o zaprzestanie ataków na dziennikarzy

W Nowym Sadzie policjanci w cywilu uniemożliwili dziennikarce Zoomera Marinie Nenadović sfilmowanie aresztowania i znęcania się nad obywatelem przez policję – podały serbskie organizacje medialne.  Korespondentka TV Nova Sanja Ignjatović Eker dostała pogróżki po tym, jak TV Informer rozpoczął przeciwko niej kampanię oszczerstw. Jedna z wiadomości zawierała nawet groźbę zamordowania jej dziecka – przekazały UNS, IJAS-NUNS i EFJ.

EFJ wezwała serbskie władze sądownicze do „wszczęcia niezbędnych postępowań prawnych”. Zaapelowano do wysokich rangą urzędników państwowych o zaprzestanie kampanii oszczerstw przeciwko dziennikarzom.

hub/ UNS/ IJAS-NUNS/ EFJ/ N1/ TV Nova/ TV Informer

Powiązane artykuły

Karol Nawrocki pozwał Onet zarzucając portalowi kłamstwa
Pozew Karola Nawrockiego przeciwko Onetowi. Prezydent oraz jego otoczenie żądają wycofania – jak podali prawnicy – pomówień i kłamstw, w...
28 lutego 2025 roku doszło do spotkania między prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, a USA Donaldem Trumpem i wiceprezydentem J.D. Vancem. Po nim miała zostać podpisana umowa surowcowa. Między stronami doszło do kłótni, prezydent Ukrainy opuścił Biały Dom przed podpisaniem dokumentów. Od tamtego czasu porozumienie jest stale negocjowane. Fot.: East News / AFP / Saul Loeb

Nie pojawi się w polo, czyli garnitur Zełenskiego podczas rozmów z Trumpem
Przed poniedziałkową wizytą Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu w mediach pojawiły się znowu spekulacje czy prezydent Ukrainy przyjdzie na spotkanie...
Biały Dom. Fot. Freepik.

Wśród przywódców europejskich w Waszyngtonie nie ma polskiego premiera
W Białym Domu toczyć się mają w poniedziałek rozmowy na temat pokoju na Ukrainie z udziałem prezydentów Donalda Trumpa i...
TAGI dziennikarzeMediaProtestySerbiawolność słowa

Udostępnij:

Facebook X X X

Najnowsze artykuły

Apel o zaprzestanie przemocy wobec serbskich dziennikarzy
20 sierpnia, 2025, 06:35
Dowódcy wojsk NATO będą rozmawiać o Ukrainie
19 sierpnia, 2025, 17:48
Karol Nawrocki pozwał Onet zarzucając portalowi kłamstwa
19 sierpnia, 2025, 16:05
Obligo i bon ciepłowniczy. Pierwsze projekty nowego ministra energii
19 sierpnia, 2025, 14:55
Wiceminister klimatu Miłosz Motyka (PSL)
Ekspert: Zełeński nauczył się jak rozmawiać z Trumpem
19 sierpnia, 2025, 12:35