Apple i Pentagon: USA wzmacniają przemysł metali ziem rzadkich 

Administracja Trumpa inwestuje setki milionów dolarów w krajowe wydobycie metali ziem rzadkich, by uniezależnić USA od Chin. Prywatne spółki w partnerstwie z rządem federalnym mają odegrać kluczową rolę w odbudowie strategicznych łańcuchów dostaw surowców dla przemysłu i obronności.

Amerykański Departament Obrony zainwestował 400 milionów dolarów i objął udziały w MP Materials – jedynej kopalni metali ziem rzadkich w Stanach Zjednoczonych.

Na mocy tej transakcji rząd Stanów Zjednoczonych stal się na początku lipca największym udziałowcem tej spółki wydobywczej. MP Materials zarządza jedyną w kraju kopalnią metali ziem rzadkich, położoną w Mountain Pass w Kalifornii oraz zakładem produkcji magnesów w Fort Worth w Teksasie.

Celem tych działań jest wzmocnienie krajowego łańcucha dostaw oraz uproszczenie procedur, choć proces ten wymaga czasu i konsekwentnych działań.

— Odbudowa sektora minerałów krytycznych, jako części amerykańskiej bazy przemysłowej nie nastąpi z dnia na dzień, ale Departament Obrony podejmuje natychmiastowe działania, by uprościć procedury i zidentyfikować możliwości wzmocnienia produkcji tych surowców — przekazał przedstawiciel Departamentu Obrony w oświadczeniu.

Wzorowa współpraca

James Litinsky, prezes MP Materials, wskazuje partnerstwo z rządem jako modelowe rozwiązanie dla branż zmagających się z konkurencją wspieraną przez Pekin.

— Chciałbym wierzyć, że to dopiero początek – pewien wzorzec. Musimy udowodnić skuteczność działań MP i pokazać, że to właściwa droga. To także nowy sposób na przyspieszenie mechanizmów wolnego rynku i przywrócenie łańcuchów dostaw na terytorium Stanów Zjednoczonych — powiedział na antenie CNBC.

Zdaniem firmy konsultingowej Benchmark Mineral Intelligence, długoterminowe zaangażowanie, takie jak to wynikające z umowy z Pentagonem, stanowi kluczowy krok w kierunku przebudowy globalnych łańcuchów dostaw metali ziem rzadkich.

Inwestycja giganta

Ogłoszona przed kilkoma dniami wieloletnia inwestycja Apple, opiewająca na 500 milionów dolarów, umożliwi firmie MP Materials dalszą rozbudowę nowoczesnej fabryki w Teksasie. Zakład ten będzie wykorzystywał surowce z recyklingu do produkcji magnesów odpowiadających za mechanizm wibracji w iPhone’ach.

MP Materials planuje rozpoczęcie produkcji magnesów dla samochodów elektrycznych General Motors jeszcze w tym roku, natomiast dostawy dla Apple mają ruszyć w 2027 roku.

— To ogromne zwycięstwo prezydenta, który był na tyle dalekowzroczny, że uczynił tę kwestię priorytetem. Apple zasługuje na duże uznanie za to, że podjęło to wyzwanie. To dobre dla kraju, dobre dla amerykańskich pracowników i – jak się okaże – również dobre dla biznesu. Inne firmy powinny wziąć z tego przykład — w taki sposób o umowie Apple z MP Materials wypowiedział się niewymieniony z nazwiska wysoki rangą urzędnik Białego Domu w rozmowie z Fox News Digital.

To dopiero początek?

Doug Burgum, sekretarz zasobów wewnętrznych USA oświadczył już wiosną, że Stany Zjednoczone planują dokonywać strategicznych inwestycji w spółki zajmujące się wydobyciem minerałów krytycznych i metali ziem rzadkich, dążąc do uniezależnienia się od dostaw z Chin.

Administracja Trumpa rozważa ponadto utworzenie państwowych rezerw tych surowców oraz specjalnego funduszu ubezpieczeniowego, który miałby chronić inwestycje firm realizujących projekty zatwierdzone przez władze federalne.

Z danych Amerykańskiej Służby Geologicznej wynika, że w 2023 roku USA były niemal całkowicie zależne od importu metali ziem rzadkich, z czego około 70 procent pochodziło z Chin.

Tomasz Winiarski