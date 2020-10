ArcelorMittal stawia na wodór Alert

Huta Stali ArcelorMittal. Fot ArcelorMittal

ArcelorMittal Europe ogłosił szczegóły dotyczące strategii technologicznej, która pozwoli jej zaoferować klientom w tym roku pierwsze rozwiązania ze stali ekologicznej (30000 ton), rozszerzyć tę ofertę w nadchodzących latach (do 120 000 ton w 2021 roku i 600 000 ton do 2022 roku) osiągnąć cel 30 procent emisji CO2 do 2030 roku i osiągnąć zero netto do 2050 roku.

– Technologie wodorowe są podstawą dążenia do dekarbonizacji przemysłu stalowego i dostarczania stali neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla – podaje spółka.

– Wodór odgrywa kluczową rolę w strategii dekarbonizacji firmy. ArcelorMittal Europe opracowuje serię projektów wodorowych na skalę przemysłową do wykorzystania w wielkopiecowej produkcji stali, które zaczną przynosić znaczne oszczędności emisji CO2 nawet w ciągu najbliższych pięciu lat, a także kontynuuje projekt testowania zdolności wodoru do redukcji rudy żelaza i tworzą DRI na skalę przemysłową – czytamy.

– Ostatecznie, aby osiągnąć zerową emisję, wodór będzie musiał być „ekologiczny” (wytwarzany w drodze elektrolizy, która jest zasilana odnawialną energią elektryczną). Dlatego ArcelorMittal rozwija nowe instalacje do produkcji zielonego wodoru z wykorzystaniem elektrolizerów. Zespoły w ArcelorMittal Bremen w Niemczech pracują nad pierwszym wdrożeniem tej technologii na dużą skalę, którą można następnie zastosować zarówno w wielkim piecu, jak i na trasie DRI-EAF. Wcześniej ta nowa technologia była testowana tylko w małych pilotażowych zakładach w Europie – podaje spółka.

ArcelorMittal/Michał Perzyński