Aresztowano Ukraińca podejrzanego o wysadzenie gazociągu rosyjsko-niemieckiego rurociągu Nord Stream

Autor: Hubert Bekrycht21 sierpnia, 2025, 15:54

zdj.: La Repubblica 21 sierpnia 2025 roku

W Rimini zatrzymano Ukraińca, którego podejrzewa się o udział w operacjach, które doprowadziły trzy lata temu do ​​eksplozji położonego na dnie Bałtyku gazociągu Nord Stream łączącego Rosję i Niemcy – podał portal dziennika La Repubblica.

“Obywatel Ukrainy aresztowany we Włoszech za sabotaż Nord Stream” – to tytuł w lokalnym wydaniu La Republica.

Koordynator sabotażu?

Włoskie media napisały, że aresztowanie “domniemanego napastnika” zakończyło się wielkim sukcesem służb. Portal telewizji RaiNews.it cytuje niemiecką minister sprawiedliwości Stefanie Hubig, która zatrzymanie nazwała „imponującym sukcesem śledztwa”.

Minister Hubig skomentowała w ten sposób doniesienia o aresztowaniu obywatela Ukrainy. Służby zatrzymały podejrzanego w Rimini, w regionie Emiliia-Romania położonym w środkowo-wschodniej części Włoch. „Mężczyzna może być jedym z koordynatorów operacji sabotażu gazociągu Nord Stream w 2022 roku” – podkreślono w RaiNews.it

Europejski Nakaz Aresztowania

Niemiecka minister sprawiedliwości zaapelowała o kontynuowanie śledztwa i doprowadzenie do aresztowania wszystkich podejrzanych – podał serwis telewizji Deutsche Welle. Według Prokuratury Federalnej w Niemczech, aresztowania dokonano w Rimini na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wydanego przez sędziego śledczego Sądu Federalnego.

Mężczyzna to Serhij K. Jest podejrzewany o przynależność do grupy, która rzekomo podłożyła ładunki wybuchowe pod rurociągi. Prawdopodobnie pomógł w skoordynowaniu ataku – podały w czwartek włoskie media.

hub/ La Repubblica/ RaiNews.it/ Deutsche Welle

