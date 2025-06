Do trzech razy sztuka. Ukraina uderzyła w Most Krymski

Ukraina zaatakowała Most Krymski, konstrukcję, która łączy okupowany Krym z Rosją i jest istotna ze względów logistycznych dla rosyjskiej inwazji. Jest to trzecia operacja, której celem jest uniemożliwienie ruchu na tym odcinku.

Ukraina zaatakowała we wtorek Most Krymski, który łączy okupowany Krym z Rosją oraz zapewnia transport drogowy i kolejowy. Do eksplozji doszło pod wodą. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała, że operacja była planowana „od kilku miesięcy”. Według pierwotnych doniesień podpora mostu została zaminowana. W mediach pojawiły się jednak informacje o użyciu przez Ukrainę podwodnego drona Mariczka. Pierwszy wybuch zarejestrowano o 4:44 rano.

Mariczka to sześciometrowy podwodny bezzałogowiec, o zasięgu działania 1000 kilometrów. Oprócz działań ofensywnych może być używany do rozpoznania i transportu. Dron jest produkcji ukraińskiej, został zbudowany przez AMMO Ukraine. Jego projekt wykonano w ramach wolontariatu, a budowa została sfinansowana ze środków publicznych. Koszt jednej sztuki wynosi około 433 tysięcy dolarów.

Uzasadniony cel

Generał Wasyl Maliuk z SBU, odpowiadający za operację, powiedział, że był to „absolutnie uzasadniony cel” z uwagi na jego znaczenie dla zaopatrywania przez Rosjan swoich wojsk.

– Krym należy do Ukrainy i wszelkie przejawy okupacji spotkają się z naszą ostrą reakcją – powiedział.

Rosjanie wstrzymali tamtejszy ruch na około cztery godziny. Wstrzymano również ruch morski na wodach u wybrzeża Sewastopola, który jest największym miastem na okupowanym Krymie.

SBU doprowadza sprawy do końca

Jest to trzeci atak Ukrainy na ten szlak logistyczny. W październiku 2022 roku na moście eksplodowała cysterna z paliwem, a w lipcu 2023 roku SBU doprowadziło do eksplozji przy użyciu drona morskiego. Oba uszkodzenia zostały naprawione.

– Bóg kocha Trójcę, a SBU doprowadza sprawy do końca i nigdy nie robi tego samego dwa razy. Wcześniej uderzaliśmy w Most Krymski dwa razy, w 2022 i 2023 roku. Więc dzisiaj kontynuowaliśmy tę tradycję, tym razem pod wodą – powiedział generał Maliuk

Most został zbudowany po nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku. Został otwarty w 2018 roku, koszt projektu wyniósł około 3,7 miliarda dolarów. Składa się z części drogowej i kolejowej, które są oddzielone. Podpierają go jest betonowe pale, a łączą stalowe łuki. Most mierzy około 19 kilometrów. Na początku inwazji w 2022 roku pełnił kluczową rolę przy przerzuceniu rosyjskich wojsk w rejony Chersonia i Zaporoża.

Druga duża operacja przeciwko Rosji

Jest to drugi atak Ukrainy na dużą skalę przeprowadzony w ciągu najbliższych dni. W niedzielę zwieńczono operację Pajęcza Sieć, która trwała około półtora roku.SBU umieściło na ciężarówkach, w pobliżu lotnisk wojskowych drony, które zaatakowały rosyjskie samoloty.

Według SBU uszkodzono 34 procent rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu, w tym samoloty wczesnego ostrzegania A-50 i bombowce zdolne przenosić głowice nuklearne. Obie operacje były nadzorowane przez generała Wasyla Maliuka.

Guardian / CNN / The Economic Times / Marcin Karwowski