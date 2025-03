Zawieszenie broni Rosji i Ukrainy płonie. Zaatakowano energetykę Odessy i Sudży

Rosja i Ukraina zgodziła się na zawieszenie broni, w postaci wstrzymania ataków na energetykę. Z czwartku na piątek doszło do pożaru w stacji gazowej w Sudży. Rosja oskarża Ukrainę o złamanie postanowień, a Kijów Moskwę o prowokację. W zbliżonym czasie Kreml zaatakował Odessę, w części miasta doszło do przerwy w dostawie energii.

Z czwartku na piątek wybuchł pożar w stacji pomiarowej gazu w Sudży. Pierwszego stycznia Ukraina przerwała tranzyt rosyjskiego gazu, do tego czasu przepływało dziennie tędy około 40 milionów metrów sześciennych rosyjskiego paliwa. Moskwa oskarżyła o to Kijów.

Sztab Generalny Ukrainy opublikował na Telegramie oświadczenie, w którym pisze, że Rosja nasiliła kampanię dyskredytującą Ukrainę. Zarzuty jakoby Ukraina spowodowała incydent w stacji gazowej w Sudży określono jako bezpodstawny. Kijów wskazał, że Moskwa wielokrotnie sama ostrzeliwała ten punkt, między innymi trzy dni temu przy użyciu bomb KAB. Zdaniem sztabu, i tym razem, to Rosja ostrzelała stację z użyciem artylerii. Ukraina nadmieniła, że Rosja używała gazociągu podczas kontrofensywy w Kursku do przemieszczenia swoich wojsk. Obecnie rurociąg nie transportuje gazu.

Drony samobójcy nad Odessą

Rosja zaatakowała Odessę, między innymi przy użyciu dronów. Ukraińska straż pożarna poinformowała o pożarach w centrach handlowych oraz sklepach i uszkodzeniu budynku mieszkalnego. Według The New Voice of Ukraine w akcje ratunkową zaangażowano 22 wozy strażackie. W części miasta doszło do przerw w dostawie energii elektrycznej. Odessa Journal donosi o ofiarach śmiertelnych.

Zawieszenie broni płonie

Donald Trump rozmawiał z prezydentami obu krajów. Zarówno Zełenski jak i Putin zgodzili się na 30-dniowe zawieszenie broni, w postaci nieuderzania w energetykę. Tuż po rozmowie z Putinem doszło do ataku na Ukrainę w wyniku którego trafiono dwa szpitale. Ataki na infrastrukturę cywilną są zakazane międzynarodowymi konwencjami.

