Sikorski o atomie na spotkaniu Duda-Trump: Nie wiadomo, do czego rząd upoważnił prezydenta Atom

fot. Pixabay

Radosław Sikorski podaje w wątpliwość doniesienia RMF FM o tym, że prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z jego amerykańskim odpowiednikiem Donaldem Trumpem ogłosi nowe konkrety na temat polskiego projektu elektrowni jądrowej.

– Nie wiem, do czego rząd go upoważnił. To rząd prowadzi w Polsce politykę zagraniczną. Jeśli tam miałyby nastąpić jakieś decyzje czy umowy, to rząd musiałby go do tego upoważnić a o niczym takim się nie słyszy – powiedział Radosław Sikorski, były minister spraw zagranicznych, a obecnie polityk Koalicji Obywatelskiej, na atenie Radio Zet.

RMF FM donosił, że na spotkaniu 24 czerwca ma dojść do przedstawienia „konkretów” na temat budowy polskiej elektrowni jądrowej. Polska szuka partnera technologicznego i finansowego. Chce rozpocząć budowę pierwszego bloku w 2026 roku i skończyć ją w 2033 roku.

Opracował Wojciech Jakóbik