Model finansowania atomu w Polsce ma obniżyć ceny energii Alert

Uchwała rządowa w sprawie wyboru partnera technologicznego budowy elektrowni jądrowej w Polsce zobowiązuje do stworzenia takiego modelu finansowego, który ma obniżać ceny energii.

Uchwała atomowa. Grafika: Monitor Polski.

Dokument z trzeciego listopada opublikowany w Monitorze Polskim 28 dnia tego miesiąca uznaje na podstawie umowy międzyrządowej Polska-USA „uznaje za niezbędne budowę elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa w oparciu o amerykańską technologię reaktorów AP1000” firmy Westinghouse.

– Rada Ministrów zobowiązuje ministra właściwego do spraw energii oraz podmiot wykonujący prawa z udziałów Skarbu Państwa w Polskich Elektrowniach Jądrowych sp. z o.o., zwanych dalej „spółką”, do podjęcia działań, w zakresie swojej właściwości, na rzecz realizacji budowy wielkoskalowych elektrowni jądrowych w Rzeczypospolitej Polskiej – czytamy dalej w paragrafie szóstym. – Rada Ministrów zobowiązuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych do współdziałania z podmiotami, o których mowa w paragrafie szóstym, w celu zapewnienia finansowania budowy wielkoskalowych elektrowni jądrowych w Rzeczypospolitej Polskiej w sposób umożliwiający obniżenie cen energii elektrycznej i biorąc pod uwagę interes odbiorców końcowych.

BiznesAlert.pl pisał o przykładzie takiego rozwiązania, czyli modelu SaHo, który zakłada wejście do akcjonariatu operatora Polskich Elektrowni Jądrowych największych odbiorców oprócz partnera technologicznego w celu obniżenia kosztu energii wytwarzanej z atomu.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, czyli trzeciego listopada. Dokument został opublikowany 28 listopada. Polska chce rozpocząć budowę pierwszego reaktora w 2026 roku, zbudować go do 2033 roku i mieć 6-9 GW atomu do 2043 roku. Władze w Warszawie sugerują, że możliwe jest zwiększenie mocy energetyki tego typu i dobranie kolejnych partnerów technologicznych. Program Polskiej Energetyki Jądrowej zakłada jednego partnera, ale ma być cyklicznie aktualizowany co cztery lata, a zatem następnym razem do 2024 roku.

Wojciech Jakóbik