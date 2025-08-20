Najważniejsze informacje dla biznesu

Atom napędzi AI. Google buduje własny reaktor jądrowy w Tennessee

Autor: Maria Poniatowska20 sierpnia, 2025, 12:56
Centrum danych Google. Źródło: Wikimedia

Centrum danych Google. Źródło: Wikimedia

Google poinformowało, że w Oak Ridge w stanie Tennessee powstanie mały modułowy reaktor jądrowy nowej generacji. Inwestycja, realizowana z Kairos Power i Tennessee Valley Authority, ma ruszyć w 2030 roku . Dostarczy prąd do centrów danych w regionie. I tym samym będzie napędzać rozwój AI.

To przedsięwzięcie jest częścią podpisanej w zeszłym roku umowy obejmującej plan zakupu 500 MW energii z wielu małych reaktorów modułowych. W praktyce odpowiada to zapotrzebowaniu około 350 tys. gospodarstw domowych.

Sztuczna inteligencja napędza zapotrzebowanie na energię

Rozwój generatywnej sztucznej inteligencji sprawił, że centra danych Google zużywają coraz więcej energii. „Big Tech potrzebuje coraz większych wolumenów energii, by rozwijać generatywną sztuczną inteligencję w energochłonnych serwerowniach” – pisze Reuters. Właśnie dlatego firma stawia na nowe źródła mocy, a wybór padł na energetykę jądrową nowej generacji.

Pierwsza taka umowa w USA

Reaktor w Tennessee będzie miał moc 50 MW i zasili nie tylko lokalne serwerownie, ale też obiekty Google w sąsiedniej Alabamie. To pierwszy przypadek w USA, gdy przedsiębiorstwo energetyczne podpisało umowę na dostawy energii z tzw. reaktora IV generacji. Takie rozwiązania uznawane są za bezpieczniejsze i bardziej zrównoważone od klasycznych elektrowni jądrowych.

Przedstawicielka Google, Amanda Peterson Corio, zaznaczyła, że współpraca przy tym projekcie „przyspieszy wdrażanie innowacyjnych technologii jądrowych i pomoże zaspokoić potrzeby naszej gospodarki cyfrowej”.

„Amerykański renesans nuklearny”

W projekt zaangażowany jest także Departament Energii USA. Sekretarz ds. energii Chris Wright powiedział wprost: „Rozmieszczenie zaawansowanych reaktorów jądrowych ma zasadnicze znaczenie dla dominacji USA w dziedzinie sztucznej inteligencji i przywództwa energetycznego”. Dodał również, że resort będzie dalej wspierał rozwój tej technologii, by przyspieszyć „amerykański renesans nuklearny”.

Powiązane artykuły

Gazprom. Źródło: Flickr

Gazprom zaliczył stratę w wysokości 11 miliardów
Gazprom odnotował stratę za pierwszą połowę 2025 roku, sięgającą prawie 11 miliardów rubli netto. Jest to trzeci rok z rzędu...
Prezes KHNP Whang Joo-ho. Fot. Yonhap News

Korea: KHNP nie zbuduje elektrowni jądrowej w Polsce
Polska jest czwartym krajem europejskim, po Szwecji, Słowenii i Holandii, w którym KHNP potwierdziło zamknięcie swojej działalności – podaje koreańska...
benzyna ropa

Ceny paliw spadają. Co zmieni koniec wojny w Ukrainie?
Średnie ceny paliw na polskich stacjach w ostatnich tygodniach notują wyraźne spadki, a kierowcy mogą liczyć na dalsze obniżki. Eksperci...
