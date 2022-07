John Kerry rozmawia w Warszawie o wsparciu atomu przez USA Alert

Kancelaria Premiera informuje o rozmowach z wysokim przedstawicielem prezydenta USA do spraw ochrony klimatu Johnem Kerrym w Warszawie z uwzględnieniem wątku wsparcia atomu w Polsce.

Mateusz Morawiecki i John Kerry. Fot. Kancelaria Premiera.

Właściwy wniosek z wojny na Ukrainie to przyspieszenie transformacji energetycznej, aż do osiągnięcia niezależności – ocenił w rozmowie z Polską Agencją Prasową specjalny wysłannik prezydenta USA ds. klimatu John Kerry podczas wizyty w stolicy Polski. Przypomniał, że administracja prezydenta Bidena „jest bardzo zaangażowana w finansowanie rozwoju różnych technologii jądrowych”. „Prezydent włączył badania i rozwój nad energią nuklearną i jej wytwarzaniem do swojej polityki; przemysł pracuje nad nową generacją (źródeł jądrowych – PAP)” – powiedział Kerry, dodając, że USA „chciałyby pracować z Polską” nad nimi. Przypomniał, że Stany Zjednoczone z wieloma krajami, w tym i z Polską, mają umowy o współpracy przy rozwoju cywilnych zastosowań energii jądrowej.

– Polska nie ma złóż ropy czy gazu, więc energia jądrowa jest właściwym kierunkiem – powiedział Kerry i zdradził, że tematem rozmów z premierem Mateuszem Morawieckim było między innymi „amerykańskie wsparcie dla polskich planów dotyczących atomu”.

Polska ma wybrać partnera technologicznego Programu Polskiej Energetyki Jądrowej w drugiej połowie 2022 roku. Element współpracy to także model finansowy uwzględniający zaangażowanie instytucji rządowych partnera. Amerykanie dofinansowali już Front End Engineering Design firmy Westinghouse pozwalający oszacować koszty budowy atomu w technologii AP1000. Polacy czekają z wyborem partnera na ofertę z USA, która ma się pojawić w okolicach wakacji. Alternatywa to koreańskie KHNP albo francuski EDF.

Polska Agencja Prasowa/Wojciech Jakóbik