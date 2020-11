Naimski: Atom da najtańsze i stabilne dostawy energii Alert

Piotr Naimski. Fot. BiznesAlert.pl

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski opublikował tekst w Rzeczpospolitej, w którym przekonuje do rządowego planu budowy elektrowni jądrowych w Polsce.

– Obecny rynek energii elektrycznej w UE premiuje niskoemisyjne źródła niedysponowalne, gdyż dają one szybki i pewny zwrot z zainwestowanego kapitału. Choć to właśnie OZE są przyszłością energetyki, w konsekwencji takiego ukształtowania rynku brak jest chętnych do budowy elektrowni pozwalających stabilizować systemy elektroenergetyczne – pisze Naimski. – Włączenie wielkoskalowej energetyki jądrowej do miksu energetycznego jest zatem najtańszym sposobem przeprowadzenia transformacji energetycznej w Polsce w sposób zrównoważony.

– Czołowe amerykańskie firmy rozpoczną prace przygotowawcze i projektowe w zakresie budowy elektrowni jądrowych w Polsce. Strona amerykańska zapewni sfinansowanie tych prac. Równolegle wspólnie z amerykańskimi instytucjami finansowymi przygotowane zostaną propozycje struktury finansowania programu. Wyniki tych prac mają doprowadzić w perspektywie 2021 roku do ostatecznych rozstrzygnięć po stronie polskiej, czyli wyboru technologii i partnera – podsumowuje autor publikacji w Rzeczpospolitej.

Opracował Wojciech Jakóbik