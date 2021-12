Atomowy renesans w Skandynawii. Polska może zyskać sojusznika przy taksonomii Alert

Elektrownia jądrowa Olkiluoto. Fot. Wikimedia Commons

Rząd i parlament Szwecji opowiada się za wykorzystaniem atomu w drodze ku neutralności klimatycznej, a Finlandia daje zielone światło trzeciemu reaktorowi Elektrowni Olkiluoto.

Władze Szwecji porozumiały się z Riksdagiem o tym, że energetyka jądrowa powinna zostać uwzględniona w taksonimii Unii Europejskiej jako źródło zrównoważone zasługujące na finansowanie banków. – Nasz rząd uznaje, że energetyka jądrowa może zostać włączona do taksonomii. Nie oznacza to jednak, że z automatu zostanie uznana za zrównoważoną. Ocena ta to bardziej wyzwanie dla nowych pokoleń – oceniła premier Magdalena Andersson.

Z kolei fiński regulator STUK dał zielone światło do pracy trzeciemu reaktorowi Elektrowni Olkiluoto oraz firmie TVO będącej jego operatorem. Oznacza to, że będzie mogła ruszyć reakcja jądrowa w obiekcie opóźnionym już o ponad dekadę. Początkowo Olkiluoto 3 miał ruszyć w 2009 roku, ale ten plan zniweczyły kolejne problemy wywołujące opóźnienia. Praca reaktora będzie ruszać stopniowo pod czujnym okiem STUK. Załadunek paliwa ruszył już w marcu 2021 roku.

Poparcie Skandynawów będzie istotne dla Polski, która także chce wpisania atomu do taksonomii unijnej, bo zamierza zbudować 6-9 GW energetyki jądrowej do 2043 roku z pierwszym reaktorem w 2033 roku. Decyzja w sprawie taksonomii została odłożona na 2022 rok przez spory państw członkowskich Unii Europejskiej oraz kryzys energetyczny przejmujący ich uwagę.

Europa Portalen/STUK/Wojciech Jakóbik