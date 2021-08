Amerykanie zbijają fortunę na sporze Chin z Australią. Eksport węgla do Państwa Środka wzrósł 30-krotnie Alert

Australia i Chiny. Źródło: freepik

Dostawy węgla z USA do Chin wzrosły w drugim kwartale ponad 30-krotnie. Jest to pokłosie przedłużającego się sporu handlowego Pekinu z Australią.

Eksport węgla z USA do Chin

Dostawy węgla ze Stanów Zjednoczonych do Chin przekroczyły 2,4 miliona ton w porównaniu do zaledwie 75 000 ton rok wcześniej. Obecnie Amerykanie eksportują 20,6 mln ton węgla, na co wpływ ma również odbicie gospodarcze w Japonii, Indiach i Brazylii, które też są istotnymi konsumentami węgla z USA. Wcześniej Chiny wdały się w spór handlowy z Australią, co poskutkowało wstrzymaniem eksportu surowca. W tej sytuacji Pekin zmuszony był do znalezienia nowego dostawcy.

Chiny przekształciły się w drugi co do wielkości rynek eksportu węgla z USA, zaraz za Indiami. Amerykańskie firmy górnicze, jak Warrior Met Coal, Consol Energy i Alpha Metallurgical Resources, również skorzystały na rosnącym apetycie Chin na to paliwo. Stworzyło to więcej możliwości eksportu węgla energetycznego i metalurgicznego dla amerykańskiego przemysłu węglowego.

W drugim kwartale Warrior Met Coal sprzedał do Chin 600 000 ton, podczas gdy Consol Energy poinformowało o sprzedaży swojej pierwszej dostawy węgla do Chin od 2018 roku. – Nie można przewidzieć, jak długo potrwa to okno możliwości, ale będziemy nadal oceniać dla nas ten nowy rynek i sprzedawać dodatkowe tony, jeśli ma to sens – powiedział starszy wiceprezes ds. sprzedaży Daniel Horn.

Arch Resources spodziewa się, że możliwości sprzedaży węgla na chińskim rynku utrzymają się co najmniej do końca roku. Firma zawarła terminową umowę na dostawę w Chinach, która potrwa do pierwszego kwartału 2022 roku i widzi dodatkowe możliwości eksportu węgla do Chin.

S&P Platts/Michał Perzyński