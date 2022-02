Austria pójdzie do Trybunału z atomem w taksonomii ważnym dla Polski Alert

Minister klimatu Austrii Leonore Gewessler. Fot. Cajetan Perwein/LCOY

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Austria ogłasza, że zaskarży wpisanie atomu do taksonomii Unii Europejskiej, które między innymi umożliwi stworzenie modelu finansowego budowy elektrowni jądrowych w Polsce.

Minister środowiska Austrii Leonore Gewessler powiedziała dziennikarzom, że Komisja wpisała atom pomimo protestów ekologów, więc Austriacy „pójdą z tą sprawą do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”. Luksemburg już zgłosił zainteresowanie przyłączeniem się do sprawy. – Energetyka jądrowa nie jest zielona ani zrównoważona. Nie mogę zrozumieć tej decyzji Unii Europejskiej – powiedziała.

Nieoficjalnie można usłyszeć, że zapisy taksonomii korzystne dla energetyki jądrowej są możliwe dzięki kompromisowi Francji i Niemiec, a także zebraniem istotnej większości zwolenników atomu wśród państw członkowskich z udziałem Polski. To może być powód, dla którego Niemcy póki co nie zgłaszają skargi do TSUE.

Polacy chcą mieć pierwszy reaktor jądrowy w 2033 roku. Potrzebują do tego celu modelu finansowego, który będzie wymagał zielonego światła Komisji Europejskiej. Atom w taksonomii daje taką możliwość.

Der Kurier/Wojciech Jakóbik