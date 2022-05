Austriacy zabezpieczają się na wypadek zakręcenia rosyjskiego kurka z gazem Alert

Austriacki rząd federalny przedstawił pakiet działań mających na celu zwiększenie odporności Austrii na przerwę w dostawach rosyjskiego gazu ziemnego. Głównym elementem działań jest stworzenie obowiązkowych zapasów gazu ziemnego przed okresem zimowym.

Nowelizacja ustawy o gazownictwie stworzyła podstawę prawną do utworzenia strategicznej rezerwy gazu ok. 12,6 TWh. Ta rezerwa gazu będzie „pozyskiwana w ramach rynkowego, przejrzystego, niedyskryminacyjnego i publicznego procesu przetargowego i pokrywana z budżetu federalnego”. W kolejnym kroku strategiczne rezerwy gazu zostaną zwiększone o 7,4 TWh do łącznie 20 TWh. Oznacza to, że rezerwa pokrywa całe zużycie gazu przez dwa zimowe miesiące.

Ponadto użytkownicy magazynów zobowiązani są do oferowania lub zwrotu niewykorzystanych pojemności magazynowych. Dzięki temu inne firmy mają do niego dostęp, aby wypełnić przestrzeń. Działanie ma na celu uniemożliwienie celowego nienapełniania magazynów gazu. W należącym do Gazprom największym magazynie gazu na terenie Austrii, Haidach, wypełnienie wynosi obecnie zero procent.

Regulacja zawiera również obowiązek podłączenia wszystkich magazynów gazu do sieci austriackiej. Obecnie m.in. Haidach podłączony jest wyłącznie do sieci niemieckiej.

Obecnie Austriackie magazyny gazu wypełnione są na poziomie 26 procent. Celem do osiągnięcia na jesień jest minumum 80 procent.

Kleine Zeitung/Mariusz Marszałkowski