Polsko-słowacki sojusz będzie rozwijał SMRy w Europie

Polska spółka Synthos Green Energy i operator słowackich elektrowni jądrowych Slovenske Elektrárne podpisały porozumienie o współpracy. Będą analizować możliwości budowy reaktorów BWRX-300 na Słowacji. SGE razem z Orlenem planuje budowę takich reaktorów w Polsce.

Jak poinformowało SGE, w podpisanym Memorandum of Understanding strony deklarują chęć współpracy. Chcą zbadać możliwości inwestycyjne, proces licencjonowania i rozwijania projektów związanych z wdrażaniem małych reaktorów modułowych (SMR) na Słowacji i w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Zgodnie z porozumieniem współpraca może obejmować tworzenie spółek joint venture, budowanie struktury finansowania kapitałowego i dłużnego. Może także dotyczyć rozwoju regionalnych łańcuchów dostaw.

W szczególności strony mają analizować możliwości współpracy w obszarach zawierania lokalnych partnerstw. Będą również badać inwestycje w spółki celowe i inne modele biznesowe na Słowacji, w Czechach i w Wielkiej Brytanii. Analizować będą także budowę infrastruktury cyfrowej oraz powiązanie projektów SMR z rozwojem centrów danych i technologii obliczeniowych.

Pierwsze SMRy w Polsce

Synthos Green Energy to należąca do Michała Sołowowa spółka, która wraz z Orlenem planuje budowę floty reaktorów BWRX-300 jako OSGE. BWRX-300 konstrukcji firmy GE Vernova-Hitachi Nuclear Energy należy do rodziny reaktorów wodno-wrzących (BWR). Ze względu na stosunkowo niewielką moc, 300 MWe, jest zaliczany do tzw. SMR – małych reaktorów modułowych. Pierwsze wskazane lokalizacje w Polsce to Stawy Monowskie koło Oświęcimia, Włocławek i Ostrołęka.

Slovenské Elektrárne to największy producent energii elektrycznej na Słowacji. 66 proc. udziałów w firmie ma prywatna czeska firma EPH (Energeticky a prumyslovy holding), reszta należy do rządu Słowacji. Jest operatorem elektrowni jądrowych Mochovce i Bohunice. Pracuje w nich pięć bloków o mocy od 470 do 500 MW każdy, budowa szóstego jest na ukończeniu.

