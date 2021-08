Axios: Biden mianował wysłannika ds. Nord Stream 2 Alert

Amos Hochstein fot. Getty Images

Według źródeł agencji Axios, Joe Biden mianował Amosa Hochsteina na stanowisko wysłannika Departamentu Stanu ds. wdrożenia zapisów porozumienia pomiędzy USA a Niemcami ws. projektu Nord Stream 2. Hochstein znany jest jako „jastrząb” projektu Nord Stream 2. W przeszłości niejednokrotnie ostro go krytykował.

Hochstein przedstawicielem Bidena ws. Nord Stream 2

Według anonimowych źródeł Axiosa zaznajomionych z nominacją, reputacja Hohsetina ma pomóc administracji Bidena wyjść z twarzą z krytykowanego zarówno w Europie jak i samych USA porozumienia ws. Nord Stream 2. Niektórzy znający Hochsteina dziwią się, że przyjął on to stanowisko wiedząc jakie zapisy ma to porozumienie. Z drugiej strony, źródła ukraińskie mówią o tym, że jego postawa może przyczynić się do rzeczywistych działań po stronie USA przeciwko Nord Stream 2.

Jako pierwszy o możliwości zatrudnienia Hochsteina donosił Politico.

Hochstein jako polityk ma doświadczenie w kwestiach energetycznych. Od 2014 do 2017 roku był specjalnym wysłannikiem Departamentu Stanu ds. międzynarodowych spraw energetycznych. Hochstein doradzał również Baidenowi w sprawach powiązanych z amerykańskim zaangażowaniem energetycznym w świecie. W 2017 roku został mianowany do zarządu ukraińskiego koncernu Naftogaz, gdzie odpowiadał za przygotowanie reform antykorupcyjnych. Zrezygnował ze stanowiska we wrześniu 2020 roku tłumacząc, że wola ukraińskiej władzy do walki z korupcją zmalała.

Axios/Mariusz Marszałkowski