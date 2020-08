Baca-Pogorzelska: Kiedy Tauron odda ciepło PGNiG? Energetyka

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) przedłużyło okres wyłączności negocjacyjnej z Tauronem w sprawie nabycia jego aktywów ciepłowniczych. Czy transakcję uda się zamknąć do końca roku? – zastanawia się Karolina Baca-Pogorzelska, współpracownik BiznesAlert.pl.

Negocjacje i finalizacja

Miesiąc temu prezes PGNiG Jerzy Kwieciński informował, że spółka chce przejąć aktywa ciepłownicze Taurona do końca tego roku. Na razie jednak wydaje się, że negocjacje stoją w miejscu. O wyłączności negocjacyjnej wiemy już od połowy czerwca, teraz została wydłużona o osiem kolejnych tygodni. Mimo iż na początku finalizacja transakcji była zapowiadana na pierwszy kwartał przyszłego roku, to wydaje się, że może dojść do tego szybciej.

Transakcja ta jest elementem większego planu konsolidacji w energetyce, co będzie również dotyczyło ciepłownictwa. PGNiG jest właścicielem spółki ciepłowniczej Termika, która skupia m.in. elektrociepłownie warszawskie (i prowadzi na Żeraniu dużą inwestycję w blok gazowy) oraz rozpoczęła budowę nowej gazowej elektrociepłowni w Przemyślu.

Z nieoficjalnych informacji, które wymagają jeszcze potwierdzenia wynika, że przejęcie aktywów ciepłowniczych Taurona przez PGNiG ma zrównoważyć rynek ciepłowniczy, w którym dziś 15 procent ma PGE – a to na jej bazie ma być konsolidowana energetyka, co oznacza połączenie PGE, Taurona i Enei (według tego modelu do PGNiG trafiłyby jeszcze aktywa sprzedaży detalicznej należące do PGE). Już bez Taurona Ciepło, PGNiG Termika jest dziś drugim co do wielkości graczem na krajowym rynku ciepłowniczym z udziałem na poziomie 11 procent.

– Jesteśmy mocno zainteresowani tym, co się dzieje na rynku ciepłowniczym, nie tylko w Polsce, ale także w regionie – mówił Jerzy Kwieciński. Zaznaczył, że po ewentualnych akwizycjach aktywów węglowych konieczne będzie przekształcenie ich na gaz ziemny, tak by wytwarzały nie tylko ciepło, ale również energię elektryczną.

Tauron Ciepło jest obecnie największym dostawcą ciepła na Śląsku z zakładami m.in. w Bielsku-Białej, Tychach czy Katowicach. Moc cieplna zainstalowana w jednostkach należących do spółki wynosi 1100 MW, co pozwala dostarczyć energię cieplną do ok. 250 tys. gospodarstw domowych, czyli ok. 700 tys. mieszkańców regionu. Z kolei długość sieci ciepłowniczych Taurona Ciepło to ok. 1000 km.