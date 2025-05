Orlen wybrał polskie firmy do zbadania dna pod nową farmę wiatrową

Koncern wybrał trzy polskie firmy do przeprowadzenia badań geologicznych w obszarze na którym powstanie morska farma wiatrowa Baltic East. Mają dostarczyć m.in. informacji geologicznych, sejsmicznych, laboratoryjnych ale i wykryć ewentualne niewybuchy.

Orlen Neptun wybrał trzy polskie firmy do przeprowadzenia badań warunków geologicznych dna Bałtyku. Są to: MEWO, Orlen Petrobaltic i Geofizyka Toruń. Badania dotyczą obszaru na którym powstanie druga morska farma wiatrowa spółki, Baltic East i będą przeprowadzane na pełnym morzu. Według planów mają zakończyć się do końca 2025 roku.

– Od początku dążymy do tego, by przy realizacji naszych strategicznych inwestycji maksymalnie wykorzystać potencjał polskich firm, bo to napędza gospodarkę. Krajowy łańcuch wartości sektora morskiej energetyki wiatrowej rozwija się na naszych oczach. Realizacja pierwszej farmy na Bałtyku – Baltic Power w ponad 20 procentach opiera się na wiedzy i doświadczeniu polskich firm. W drugim projekcie – Baltic East chcemy, by ich udział był co najmniej dwukrotnie większy – powiedział Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu.

Konsorcjum, trzech wspomnianych firm, dokona badań geologiczno-inżynierskich, sejsmicznych i laboratoryjnych. Mają dostarczyć informacji o wytrzymałości i stabilności gruntu w kontekście bezpiecznego posadowienia turbin wiatrowych. Dodatkowo badania mają wykryć niepożądane obiekty jak niewybuchy.

Wiercenie odbędzie się do głębokości około 100 metrów pod dnem morskich.

Zaangażowanie polskich firm

Dzięki przeprowadzonym badaniom powstanie wstępny projekt techniczny morskiej farmy wiatrowej. Orlen deklaruje, że udział polskich firm w powstawaniu Baltic East wyniesie 45 procent. Według planów ma mieć moc około gigawata, co spółka porównuje do dostarczenia energii do około 1,25 milionów gospodarstw domowych.

W 2026 roku ma ruszyć pierwsza polska farma wiatrowa, również powstająca przy udziale Orlenu, Baltic Power. Drugim i sąsiednim obiektem będzie Baltic East. Koncern posiada łącznie cztery koncesje na budowę farm wiatrowych na Bałtyku, planuje by łączna moc zainstalowana w wiatrakach na morzu, wyniósł około 6,4 GW.

Orlen / Marcin Karwowski