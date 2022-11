Polacy ćwiczą ochronę Baltic Pipe przed atakiem terrorystycznym Alert

Zachodniopomorska policja brała w piątek udział w ćwiczeniach Neptun 22, których głównym zadaniem jest zabezpieczenie infrastruktury krytycznej w sytuacjach ataku terrorystycznego bądź naruszenia systemów ochrony. Ćwiczenia odbywały się m.in. w terminalu LNG Świnoujściu, który odbiera właśnie 51. dostawę skroplonego gazu. To jedno ze strategicznych miejsc dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Ćwiczenia odbywają się w siedmiu miejscach w regionie.

Budowa Baltic Pipe fot. Saipem

– Założeniem scenariusza tych ćwiczeń są informacje o naruszeniu systemu bezpieczeństwa obiektów infrastruktury krytycznej na terenie województwa zachodniopomorskiego. Mam tutaj na myśli informacje o podłożeniu ładunków wybuchowych, ale również i fizyczny atak na te obiekty – przekazał podczas konferencji prasowej nadinsp. Tomasz Trawiński, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie.

Ćwiczenia podzielone zostały na pięć epizodów w obiektach odpowiedzialnych za wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej oraz za przesył i dystrybucję gazu.

– Chcemy sprawdzić system alarmowania jednostek policji, chcemy przetestować system łączności między służbami i inspekcjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na terenie naszego województwa, przetrenować algorytmy i procedury, jakie występują w policji, ale też – co jest ważne – w sposób fizyczny przetrenować pewne epizody, ćwiczenia na terenie obiektów – dodał nadinsp. Tomasz Trawiński, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie.

Scenariusz zakłada, że w każdej z siedmiu lokalizacji zaistniało zagrożenie wybuchem lub doszło do ataku uzbrojonych napastników, którzy obezwładnili pracowników ochrony i zabarykadowali się w pomieszczeniach biurowych, grożąc wysadzeniem obiektu.

– Pomorze Zachodnie jest absolutnie wyjątkowym miejscem z uwagi na liczbę infrastruktury krytycznej, to gazoport w Świnoujściu, to wreszcie Baltic Pipe, to przepompownie gazu dla Baltic Pipe, to Dolna Odra, a także elektrociepłownie wielkiego miasta, jakim jest Szczecin – wymieniał podczas konferencji prasowej Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.

Jak dodał wojewoda „musimy w tym trudnym czasie kryzysu przygotować się i chronić naszą infrastrukturę krytyczną, żeby być dobrze przygotowanym i musimy ćwiczyć. Te ćwiczenia wpisują się w ten sposób myślenia o bezpieczeństwie z wyprzedzeniem”. Wojewoda podkreślił też, że należy udoskonalać system zarządzania kryzysowego i reagowania na sytuacje kryzysowe.

– Są powołane dwa sztaby zarządzania kryzysowego – w Świnoujściu i Goleniowie. Są też takie działania aplikacyjne w innych samorządach. To pokazuje skalę tego ćwiczenia i skalę tych działań. To jest tylko początek, bo musimy te ćwiczenia powtarzać i dojść do pełnej koordynacji – mówił Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.

Założeniem działań było sprawdzenie procedur systemu powiadamiania o zagrożeniach przez służby ochrony infrastruktury krytycznej i reagowania poszczególnych jednostek policji. Dotyczy to zarówno przyjęcia informacji na numer alarmowy 112, poprzez sprawdzenia grup rozpoznania minersko-pirotechnicznego, czynności policyjnych negocjatorów, jak i działaniach Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Szczecinie.

W trakcie ćwiczeń wykorzystano też specjalistyczny pojazd typu furgon – Mobilne Centrum Wsparcia Technicznego i Dowodzenia, który jest wyposażony w nowoczesne systemy monitoringu, łączności oraz system antydronowy.

– Bardzo dużo sił i środków poświęcamy na ochronę swoich obiektów, ale mamy pełną świadomość, że nasze działania wewnętrzne nie są pełne, nie są wystarczające bez współpracy z organami i służbami państwowymi, m.in. policją – przekazał Grzegorz Błędowski, dyrektor terminalu LNG w Świnoujściu.

W ćwiczenie NEPTUN 22 zaangażowanych jest 1600 funkcjonariuszy policji.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński