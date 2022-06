Gaz-System oddał pierwszy lądowy odcinek Baltic Pipe Alert

Gaz-System oddał pierwszy lądowy odcinek gazociągu Baltic Pipe. Budowa trwała 18 miesięcy.

Rury projektu Baltic Pipe w Danii zostały zespawane, a następnie przeciągnięte przez Mały Bełt w Danii, pomiędzy Jutlandią i Fionią. Zdjęcie: Energinet/Maria Tuxen Heddegard

Gazociąg Ciecierzyce-Lwówek

Gaz-System zakończył budowę lądowego odcinka Baltic Pipe. Gazociąg Ciecierzyce-Lwówek został oddany 15 dni przed umówionym terminem finalizacji. Ma 69 kilometrów długości i przechodzi przez 6 gmin w województwach lubuskim i wielkopolskim. Gazociąg został sprawdzony i przeszedł pozytywnie wszystkie próby hydrauliczne oraz testy tłokiem geometrycznym, co oznacza, że ta część Baltic Pipe jest gotowa do eksploatacji.

W budowie odcinka brało udział 320 osób i trwało 360 dni. Gaz-System zdecydował się użyć technologi, które są jak najmniej ingerujące w środowisko. Podczas budowy tego odcinka wykonano 43 przejścia bezwykopowe pod tą infrastrukturą, które już istnieje i terenami cennymi dla lokalnych ekosystemów. Firma wykorzystała rozwiązania takie jak przeciski, przewierty czy mikrotunelling. Jest to jeden z dwóch odcinków gazociągu o pełnej nazwie Goleniów-Lwówek, którego całkowitą długość to 122 kilometrów. Planowane rozpoczęcie korzystania z Baltic Pipe to jesień tego roku.

Gaz-System/Maria Andrzejewska