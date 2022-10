Problemy Baltic Pipe po serii incydentów w Europie mają nie zagrozić dostawom gazu do Polski Alert

Problemy punktu, w którym gaz z Norwegii trafia do gazociągu Baltic Pipe, który śle go do Polski, nie zagrożą bezpieczeństwu dostaw tym szlakiem, ale mogą rodzić spekulacje po serii dziwnych incydentów na czele z sabotażem Nord Stream 1 oraz 2.

Baltic Pipe. Fot. Gaz-System/Twitter.

Uruchomienie terminalu odbiorczego Baltic Pipe w Nybro jest opóźnione do pierwszego listopada przez nieznane usterki techniczne. Służy do odbioru gazu norweskiego z gazociągu Europipe II przez wpinkę do Baltic Pipe, który prowadzi gaz dalej przez Danię do Polski.

Operator duńskiego systemu gazowego Energinet.dk podał 19 października, że uruchomienie terminalu w Nybro odbędzie się w dwóch fazach. Pierwsza będzie dotyczyła połowy przepustowości i jest zaplanowana na pierwszego listopada 2022 roku. Druga ma nastąpić później w 2022 roku a ostateczny termin zostanie jeszcze podany.

– Wciąż mamy poważne wyzwania techniczne w kompleksie Nybro, między innymi z systemami informatycznymi i ważnymi systemami kontroli oraz bezpieczeństwa – podaje Torben Brabo, dyrektor Energinet.dk do spraw międzynarodowych. – Z tego względu niestety nie możemy uruchomić terminalu w czwartek, tak jak planowaliśmy. Uznajemy, że realnym rozwiązaniem będzie częściowe oddanie do użytku – dodał.

Energinet.dk zastrzega, że opóźnienie terminalu w Nybro nie opóźni dostaw gazu do Polski. Baltic Pipe działa od pierwszego października 2022 roku i zaopatruje Polaków w gaz w zaplanowanej ilości do 3 mld m sześc. rocznie. W przyszłym roku przepustowość ma być pełna i wynieść 10 mld m sześc. rocznie, z czego PGNiG chce wykorzystać 6,5 mld, a w 2024 roku już 7,7 z 8 mld zarezerwowanych przez PGNiG, między innymi dzięki nowej umowie z norweskim Equinorem.

Informacje o problemach technicznych terminalu ważnego dla Baltic Pipe pojawiają się po sabotażu Nord Stream 1 oraz 2 i serii dziwnych przypadków w energetyce europejskiej jak blackout Bornholmu czy wyciek Ropociągu Przyjaźń w Polsce.

Energinet.dk/Wojciech Jakóbik