Cyberpunk 2022. Roboty na złożach potrzebnych Baltic Pipe (WIDEO) Alert

Spot to robot, który może kiedyś patrolować złoża potrzebne Baltic Pipe. Fot. Aker BP

Dostawca gazu na potrzeby Baltic Pipe chce skorzystać z pomocy robotów na platformach wydobywczych.

Aker BP jest odpowiedzialny za umowę na dostawy gazu PGNiG Supply and Trading z 16 października, która ma być wstępem do współpracy przy wydobyciu i dostawach tamtejszego surowca. – W przyszłości zakontraktowany surowiec będzie mógł być sprowadzany na rynek polski, a stamtąd również do innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, z wykorzystaniem gazociągu Baltic Pipe – informowało PGNiG. – Grupa Kapitałowa PGNiG, poprzez spółkę PGNiG Upstream Norway, i Aker BP współpracują ze sobą również przy produkcji węglowodorów. Obie spółki są współudziałowcami kilku koncesji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Może się okazać, że w przyszłości ta współpraca ulegnie…robotyzacji. Aker BP rozpoczęło kooperację ze spółką wysokich technologii Cognite, która ma doprowadzić do wdrożenia do wykorzystania robotów przy pracach na platformach wydobywczych, które są niebezpieczne dla człowieka. Może chodzić na przykład o inspekcje trudnodostępnych odmętów tych instalacji lub poszukiwania wycieków pod wodą.

Do tego celu może zostać wykorzystany między innymi model robota Spot opracowany przez Aker BP, Cognite i Boston Dynamics. Został zaprezentowany w lutym 2020 roku, ale teraz zyska infrastrukturę informatyczną zapewnioną przez Cognite o nazwie Cognite Data Fusion. Pozwala ona zintegrować istniejące systemu informatyczne z tą potrzebną do obsługi Spota, a przez to do efektywnej obsługi zdalnej jego pracy przez pracowników Aker BP.

Gazociąg Baltic Pipe ma być gotowy w 2022 roku i pozwolić na dostawy do 10 mld m sześc. gazu rocznie. To mniej więcej tyle, ile Polska importuje z Rosji na mocy kontraktu jamalskiego krytykowanego przez rząd polski i Komisję Europejską.

Aker BP/Wojciech Jakóbik