Notowania banków mocno spadają. Jeden z nich wypada najsłabiej

Najsłabszym sektorem na giełdzie są banki, a indeks grupujący te spółki idzie w dół o ponad 4 procent. Jeden z banków zniżkuję najmocniej i jest to PKO BP. Zdaniem analityków, na razie trudno znaleźć argumenty za wzrostami.

Około godz. 10.10 WIG20 spada o 1,7 procent do 2.592 punktów, a WIG traci 1,6 procent i wynosi 92.999 punktów mWIG40 zniżkuje o 1,5 procent do 7.045 punktów, a sWIG80 idzie w dół o 1,3 procent i wynosi 26.189 punktów. WIG20 oddał cały wzrost, który trwał od pierwszej dekady marca do zamknięcia ze środy 2 kwietnia. Tego dnia wskaźnik grupujący blue chipy stracił 4,08 procent, czyli ponad 112 punktów. Obecnie zniżka dokłada do tego kolejne 50 punktów. Ostatni raz indeks WIG20 był na obecnym poziomie dniu 11 marca.

Jak ocenia Adam Stańczak, analityk DM BOŚ, z perspektywy technicznej czwartkowa sesja skończyła się powrotem WIG20 pod psychologiczną barierę 2.700 punktów, przełamaniem wsparcia w rejonie 2.668 punktów i pogłębieniem korekty w rejon 2.634 punktów.

– Indeks powiększył też odejście od szczytu hossy do blisko 7 procent. Uwzględniając wcześniej oczekiwaną wrażliwość rynku na równe poziomy i zbudowanie potencjału spadku z układu podwójnego szczytu należy liczyć się z dalszą przeceną – napisał Adam Stańczak w komentarzu.

– Oczywiście, nie można tracić z pola uwagi korelacji z otoczeniem, które pozostanie punktem odniesienia dla rynku w Warszawie i przyszłość WIG20 należy postrzegać przez pryzmat tego, czym i kiedy skończy się odpowiedź rynków bazowych na wojnę celną wypowiedzianą światu przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jeśli z zarysowanego właśnie zamieszania urodzą się recesje w USA i Europie, żadne lokalne zmienne nie będą w stanie powstrzymać WIG20 przed kontynuacją przeceny razem z indeksami rynków rozwiniętych – dodał.

Jak oceniają analitycy BM Alior Banku, podczas piątkowej sesji można spodziewać się, że wysoka zmienność na rynkach zostanie utrzymana.

– Inwestorzy zapewne chcieliby odreagować wczorajsze straty, jednak jak na razie trudno znaleźć argumenty za wzrostami. Z danych makroekonomicznych najważniejszą publikacją na dziś będzie marcowy raport NFP, czyli dane o amerykańskim rynku pracy – napisali.

Wśród spółek notowanych w WIG20, trzeci raz z rzędu spada PKO BP, tym razem o ponad 5 proc. Przed dwie poprzednie sesje kurs spółki obniżył się łącznie o ok. 5 procent i znalazł się na poziomie najniższym od 11 marca.

Kurs PKO BP osiągnął historyczne maksimum w dniu 18 marca i było to 81,08 zł. Od tamtego dnia do czwartkowego zamknięcia papiery spółki zostały przecenione o ok. 10 procent.

PKO BP znajduje się wśród najsłabszych podmiotów na GPW

Pozostałe banki zaliczane do blue chipów są liderami spadków w indeksie WIG20. Wskaźnik WIG Banki idzie w dół o ponad 4 procent i wynosi 14.921 punktów. Od połowy marca indeks WIG Banki znajdował się na poziomie powyżej 16.000 punktów. W dniu 18 marca indeks ten sięgnął historycznego maksimum na poziomie 16.903,09 punktów, a od tamtej pory do godz. 10.10 podczas piątkowej sesji spadł o ok. 1.980 punktów.

W piątek, drugim najsłabszym segmentem jest segment informatyki. WIG Informatyka spada o niemal 3 procent, głównie za sprawą obniżki ceny akcji Asseco Poland o ponad 5 procent.

W indeksie WIG20 rośnie siedem spółek, a najmocniej rosną Budimex i Dino, po ok. 3 procent oraz CD Projekt, o ponad 2 procent.

Wśród spółek grupowanych w mWIG40, najmocniej spada Handlowy, o 6 procent Millennium traci niemal 5 procent, a ING Bank Śląski traci niemal 4 procent

Dobrze radzi sobie Develia, która rośnie o niemal 4 procent, a także Cyfrowy Polsat, ze zwyżką o ponad 4 procent

Develia podała, że zysk netto j.d. w IV kw. 2024 roku wyniósł 163,9 milionów złotych. Konsensus zakładał 140,9 mln zł zysku. Przychody Develii w IV kw. wyniosły 751,9 mln zł, a EBIT 202 mln zł, w porównaniu do odpowiednio 689,9 mln zł i 172,1 mln zł oczekiwanych przez rynek.

Answear wstępnie szacuje, że przychody ze sprzedaży, według sprawozdawczości MSSF, wzrosły w I kwartale 2025 roku o 22 procent rdr do 351,9 mln zł. Sprzedaż online spółki wyniosła w tym okresie 332,5 mln zł, co oznacza wzrost rdr o prawie 19 procent.

Kurs Answear rośnie o ponad 6 procent.

Główne indeksy w Europe spadają, FTSE 100 idzie w dół o 1,1 procent, a CAC 40 i DAX zniżkują po 1,3 procent.

Kontrakty na indeksy w USA są w przedziale od -0,5 procent do -0,7 procent.

PAP / Biznes Alert