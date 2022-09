Krysta: Stabilne prawo pozwoli sfinansować transformację ciepłownictwa Ciepłownictwo

Legislacja, która ma pociągnąć za sobą odpowiednie regulacje, długoterminową stabilność, to nie jest kwestia jednej dekady, tylko dwóch-trzech, ponieważ tak długo będzie się transformowała nasza energetyka. Wówczas projekty będą bankowalne, projekty mają być bezpieczne i stabilne – powiedział Bartosz Krysta, członek zarządu i dyrektor handlowy w Veolia Energia Warszawa podczas XXVI Forum Ciepłowników Polskich w Międzyzdrojach.

Bartosz Krysta z Veolii na Forum Ciepłowników Polskich. Fot. BiznesAlert.pl

– Jesteśmy na ścieżce transformacji już od kilku lat, od dwóch lat dość intensywnie. Transformacja ta ma dwa filary – coraz więcej projektów i rozwiązań jest inne niż dotychczas w ciepłownictwie systemowym. Mamy projekty, które współpracują z miejską siecią ciepłowniczą, projekty offgrid, które dają klientowi korzyść z tytułu lokalnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Uwzględniamy w tym odnawialne źródła energii, szczególnie w obecnej sytuacji, czyli horrendalnych poziomów cen nośników energii. Są to rozwiązania kogeneracyjne, małe kogeneracje, rozwiązania multienergetyczne, bazujące na kotłach gazowych, pompach ciepła, czy fotowoltaice – mówił Bartosz Krysta.

– Bardzo ważnym filarem transformacji jest efektywność energetyczna. Ona ma znamiona stricte ekonomiczne, bo klienci nie tylko chcą, ale są zmuszeni do tego, by oszczędzać energię. Ma to też aspekt ekologiczny. Potencjał oszczędzania energii, związany z termomodernizacją czy energią elektryczną to 25-30 procent. To istotny obszar transformacji energetycznej. Veolia bardzo intensywnie tu funkcjonuje od kilku lat, świadczymy usługę oszczędzania ciepła i energii w budynkach, będziemy ją rozwijać – dodał Krysta.

– Kwestia inteligentnej sieci ciepłowniczej jest fundamentalna. W oparciu o to, o możliwości sterowania, telemetrię, świadczymy usługi w zakresie efektywności energetycznej. Usługa zarządzania energią w budynkach jest w zasadniczej mierze osadzona w czymś, co nazywa się inteligentną siecią ciepłowniczą. Dzięki temu, że mamy odpowiednie sterowniki, aparaturę, automatykę, że możemy integrować sygnał w jedno miejsce i z jednego miejsca zarządzać setkami, a nawet tysiącami budynków, możemy świadczyć takie usługi. Warszawska sieć ciepłownicza jest najdłuższa w Unii Europejskiej, ma ponad 1800 km. Ma to aspekt operacyjno-techniczny, a z drugiej stanowi fundament do rozbudowy usług efektywności energetycznej – powiedział przedstawiciel Veolii.

– Fundamentalnym wyzwaniem dla transformacji jest odpowiednia legislacja – taka, która zapewni nam konsekwentne, stabilne dążenie ścieżką transformacji. Mam gorący apel – taka legislacja, która ma pociągnąć za sobą odpowiednie regulacje, długoterminową stabilność, to nie jest kwestia jednej dekady, tylko dwóch-trzech, ponieważ tak długo będzie się transformowała nasza energetyka. Wówczas projekty będą bankowalne, projekty mają być bezpieczne i stabilne. Będzie to kosztowało ogromne pieniądze, dlatego stabilne ramy regulacyjne otworzą okno dla różnego rodzaju dofinansowań i subwencji po to, by w jak najbardziej optymalny sposób sfinansować projekty.

Opracował Michał Perzyński