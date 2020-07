BayWa r.e zbuduję największą w Polsce farmę słoneczną Alert

fot. pixabay.com

Elektrownia słoneczna Witnica o mocy 64,6 MWp powstanie w pobliży granicy polsko-niemieckiej. Jest to pierwszy projekt tego inwestora w Polsce.

Budowa farmy Witnica jest realizowana bez systemu wsparcia. W tym miesiącu zostaną zainstalowane wszystkie podkonstrukcje. Montaż modułów będzie zrealizowany w tym roku w okresie od sierpnia do października. Ostatnie prace instalacyjne przewidziane są na listopad, a pierwsze uruchomienie – do marca 2021 roku. Energia będzie dostarczana do klienta przemysłowego w ramach kontraktu PPA (ang. Power Purchase Agreement).

BayWa r.e w ciągu najbliższych 5 lat planuje zaangażować się w projekty na terenie Polski o łącznej mocy ok. 1 GW, z czego 600 MW będą realizowane w energetyce słonecznej.

Oczekuje się, że do 2025 r roku w Polsce zostanie zainstalowanych około 8 GW energii słonecznej, co oznacza znaczny wzrost w stosunku do ponad 2,1 GW zainstalowanych na 1 lipca 2020 roku.

PV Tech/Patrycja Rapacka