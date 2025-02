Bełchatów z miasta stojącego węglem może stać się stolicą OZE

– Region bełchatowski, kojarzony głównie z tradycyjną energetyką węglową, przechodzi fundamentalną transformację. W ciągu najbliższej dekady wyczerpią się lokalne złoża węgla brunatnego, a kolejne bloki w Elektrowni Bełchatów, jednej z największych elektrowni węglowych w Europie, będą stopniowo wycofywane z użycia. Region ma jednak szansę pozostać ważnym obszarem wytwarzania energii elektrycznej w Polsce w oparciu o nowe, niskoemisyjne technologie – pisze Alkesandra Gawlikowska-Fyk z Forum Energii.

Forum Energii opublikowało raport Aleksandry Gawlikowskiej-Fyk „OZE w Bełchatowie. Nowe perspektywy dla regionu”, w którym opisuje przyszłość energetyki regionu bełchatowskiego.

Unia a OZE w Bełchatowie

Think tank zauważa, że do tworzenia obszarów przyśpieszonego rozwoju zielonej energii Polskę zobowiązuje Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz unijne dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (RED III). Zdaniem Forum Energii, fakt, że tereny do rozwoju OZE powinny znajdować się na obszarach poprzemysłowych premiują województwo łódzkie. Jest ono obecnie powiązane z górnictwem węgla brunatnego.

Do tej pory na obszarach, na których obędzie odczuwalmne zamknięcie kopalni i elektrowni w Bełchatowie, umieszczono elektrownie wiatrowe o mocy około 160 MW i fotowoltaiczne zdolne wytworzyć w przybliżeniu 38 MW.

Według raportu ustanawiając tam obszar przyśpieszonego rozwoju OZE można pozyskać prawie gigawat z wiatru (przy kompromisie 500 metrów) i pięć gigawatów z energii słonecznej.

Forum Energii wskazuje zalety regionu dla rozwoju OZE. Wśród nich znajduje się centralne położenie, co ułatwi dystrybucję energii, istniejącą infrastrukturę oraz duże tereny pokopalniane.

Węgiel odchodzi, wiatr nadchodzi

– Te obszary, często zdegradowane przez działalność górniczą, mogą zyskać nowe życie dzięki inwestycjom w OZE, przyczyniając się do rewitalizacji krajobrazu i tworzenia nowych miejsc pracy. Tereny te często posiadają już dostęp do infrastruktury drogowej i energetycznej, co dodatkowo obniża koszty inwestycji. Przykładem takiego wykorzystania obszarów pokopalnianych jest farma wiatrowa na Górze Kamieńsk zbudowana na zrekultywowanym zwałowisku – pisze Forum Energii.

– Rozwój OZE w Bełchatowie może przyciągnąć nowy przemysł poszukujący dostępu do zeroemisyjnej energii, co pozwoli na zróżnicowanie gospodarcze regionu. Dostęp do zielonej energii jest coraz częściej kluczowym kryterium lokalizacji dla firm, a region bełchatowski ma potencjał, by stać się liderem w tym obszarze. Firmy produkcyjne pilnie potrzebują dostępu do czystej i taniej energii, a przyciągnięcie ich do regionu stworzy nowe, stabilne miejsca pracy dla jego mieszkańców, którzy do tej pory byli związani z kompleksem wydobywczo-energetycznym. – zwraca uwagę Aleksandra Gawlikowska-Fyk z Forum Energii.

Think tank przestawił rekomendacje dla gmin m.in. transparentny proces mapowania potencjału OZE, uwzględnienie zielonych źródeł w planach zagospodarowania przestrzennego czy zaangażowanie operatorów sieci dystrybucyjnych.

