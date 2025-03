Szef MON: międzyrządowa umowa z USA dot. wsparcia logistycznego Patriotów warta jest 2 miliardy dolarów

Podpisana w poniedziałek umowa z USA ws. wsparcia logistycznego i technicznego dla polskich wyrzutni przeciwlotniczych Patriot opiewa na kwotę 2 miliardów dolarów – poinformował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

W poniedziałek Kosiniak-Kamysz wziął udział w podpisaniu umowy międzyrządowej z USA ws. wsparcia logistycznego i technicznego zakupionych dla Polski amerykańskich systemów przeciwlotniczych Patriot.

Szef MON podkreślił, że wraz z zawarciem umowy Polska wkracza w kolejny etap realizacji tzw. drugiej fazy programu „Wisła”.

– Obrona naszego nieba to nie jest tylko i wyłącznie sprawa honoru – choć to jest bardzo ważne dla nas – ale to jest sprawa egzystencjalnego bezpieczeństwa państwa polskiego – oświadczył Kosiniak-Kamysz.

Podkreślił, że inwestycja w ochronę powietrzną jest największym wydatkiem dla polskiej obronności.

– Dużo mniej kosztuje często atak w wykonaniu przeciwników niż obrona własnej przestrzeni powietrznej. To jest czasem dziesięciokrotnie droższa inwestycja, ale jest to inwestycja podstawowa – zauważył wicepremier.

Kosiniak-Kamysz poinformował też, że podpisane w poniedziałek porozumienie opiewa na kwotę 2 miliardów dolarów.

– To jest dostarczanie sprzętu, zabezpieczenia logistycznego do dobrze funkcjonujących baterii Patriot, do całego systemu i do całego programu ”Wisła” – dodał.

PAP / Biznes Alert