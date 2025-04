Bezrobocie w Polsce na niskim poziomie. Stabilna sytuacja na rynku pracy

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane dotyczące bezrobocia w Polsce, które wskazują na utrzymującą się stabilność na rynku pracy. W marcu 2025 roku stopa bezrobocia wyniosła 5,3 procent, co oznacza spadek o 0,1 punktu procentowego w porównaniu z lutym tego roku. Wynik ten jest zgodny z oczekiwaniami ekonomistów i potwierdza dobrą kondycję polskiej gospodarki.

Na koniec marca w urzędach pracy zarejestrowanych było 829,9 tysięcy bezrobotnych. To o 2 procent mniej niż w lutym 2025 roku, choć w porównaniu z marcem 2024 roku liczba ta wzrosła o 0,9 procent. Spadek liczby bezrobotnych w ujęciu miesięcznym wskazuje na pozytywne trendy, takie jak większa liczba ofert pracy czy sezonowe ożywienie w niektórych sektorach, np. budownictwie czy turystyce. Jednocześnie niewielki wzrost w skali roku może być efektem zmian strukturalnych na rynku pracy, w tym większej liczby osób rejestrujących się w urzędach pracy w poszukiwaniu nowych możliwości zawodowych.

Regionalne zróżnicowanie stopy bezrobocia pozostaje widoczne. Najniższy poziom odnotowano w województwie wielkopolskim, gdzie wyniósł on zaledwie 3,3 procent, co świadczy o silnym rynku pracy w tym regionie. Z kolei najwyższy wskaźnik, na poziomie 8,8 procent, zanotowano w województwie podkarpackim, co może wynikać z mniejszej liczby dużych pracodawców oraz specyfiki lokalnej gospodarki. W większości województw stopa bezrobocia w marcu była niższa niż w poprzednim miesiącu, co wskazuje na ogólnokrajowy trend poprawy sytuacji na rynku pracy.

Struktura bezrobocia również dostarcza istotnych informacji. Kobiety stanowiły 50,8 procent wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych, co pokazuje równowagę płci wśród osób poszukujących pracy. Jednak aż 84,5 procent bezrobotnych nie miało prawa do zasiłku, co może wskazywać na krótkotrwały charakter bezrobocia lub trudności w spełnieniu wymogów formalnych do uzyskania wsparcia. Ponadto 32,3 procent bezrobotnych nie posiadało kwalifikacji zawodowych, co podkreśla potrzebę dalszych inwestycji w edukację i szkolenia zawodowe, aby lepiej dopasować umiejętności pracowników do potrzeb rynku.

Business Insider / Mateusz Gibała