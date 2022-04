Białoruś odłączyła od zasilania elektrownię jądrową na wniosek Ukrainy Alert

Czarnobyl. Fot. autora

Białoruś na wniosek Ukrainy odcięła dopływ energii do elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Stało się to po tym, jak Ukraina podłączyła obiekt do systemu elektroenergetycznego.

Dotychczas elektrownia podłączona była do zasilania od strony Białorusi poprzez linie Mozyr-Czarnobyl w wyniku zajęcia obiektu przez wojska rosyjskie.

W marcu 2022 roku poprzez Białoruś dostarczono 12,5 mln kWh energii.

Po odzyskaniu kontroli nad elektrownia, strona ukraińska przywróciła połączenie obiektu z krajową siecią elektroenergetyczną.

Naftogaz/Mariusz Marszałkowski