Biały wodór: Francuskie odkrycie może zmienić globalny rynek energii

Francuskie odkrycie regionu Lotaryngii, jako szczególnie uprzywilejowanego obszaru emisji naturalnego wodoru z głębi ziemi, w ilościach liczonych w milionach ton i wartości miliardów USD, zmobilizowało uczonych na całym świecie do podobnych poszukiwań. Są już obiecujące ich wyniki w USA, Kanadzie, Australii, Azji i Ameryce Południowej. Proces powstawania, a także technicznego ujmowania i wykorzystania tego zasobu nie został jeszcze rozwiązany, choćby tylko z tego powodu, że jest to dziedzina nauki i techniki mająca zaledwie kilka lat praktyki.

Od wczesnej wiosny we Francji i na świecie obserwuje się coraz większą ilość pojawiających się informacji na temat odkryć białego wodoru (naturalnego lub geologicznego). Wiele z nich utrzymanych jest w tonie sensacji, co nie sprzyja ich wiarygodności. Jednak wiadomości podawane przez instytucje naukowe, uniwersytety i związane z nimi czasopisma, które zawierają wyniki badań, zasługują na uwagę w kontekście poszukiwań nowych, bez emisyjnych źródeł energii.

Jednym z zespołów podejmujących prace w tym kierunku jest Polska inicjatywa naturalnego wodoru AGH, która powołana została pod koniec minionego roku. Na stronach internetowych tej uczelni znalazła się obszerna relacja z odkrycia białego wodoru we Francji. Naukowcy z tego kraju w zagłębiu górnictwa węgla kamiennego Lotaryngii w rejonie miasta Folschviller, odkryli pod ziemią 46 milionów ton naturalnego wodoru. Twierdzi się, że odkrycie to może zrewolucjonizować produkcję czystej energii i zmienić globalne strategie energetyczne.

Poszukiwano złóż metanu, a zamiast tego znaleziono ogromne złoże białego wodoru na głębokości 1250 metrów. Złoże odpowiada ponad połowie światowej rocznej produkcji szarego wodoru (pozyskiwanego z gazu ziemnego) – ale bez wpływu na środowisko. Jego wartość szacuje się na około 92 miliardy dolarów, a odkrycie to ma potencjał, aby dostarczać energię bez emisyjną, tanią, całkowicie eliminując emisję CO₂. Ponadto biały wodór jest wydobywany wydajnie, co oznacza, że ​​zasób ten może zapewnić znaczący impuls globalnym wysiłkom na rzecz czystej energii. W dalszej części tego dokumentu napisano, ze odkrycie może zapoczątkować międzynarodowy wyścig w celu zlokalizowania i wydobycia naturalnych rezerw wodoru, zmniejszając zależność od paliw kopalnych i obniżając koszty środowiskowe produkcji energii.

Globalny wyścig o zasoby już trwa

Dla Francji stanowi to okazję do przewodzenia rewolucji wodorowej w Europie, tworzenia tysięcy miejsc pracy w Lotaryngii, historycznym regionie węgla i stali, oraz prowadzi do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego przy jednoczesnym zmniejszeniu zależności od importu. Globalne znaczenie odkrytych złóż naturalnego wodoru docenia amerykański popularno – naukowy portal earth.com, który w pierwszych dniach maja napisał, że odkrycie to może pomóc rozwiązać kryzys energetyczny Ziemi.

Odnotowuje on, że francuski sukces w odkryciu złóż naturalnego wodoru zmobilizował inne kraje do jego poszukiwań, Rząd Australii przeznaczył fundusze na rozpoznanie bogatej w żelazo skorupy ziemskiej, podczas gdy amerykańscy odkrywcy badają wycieki gazu w Kansas i Nebrasce. Niektórzy badacze uważają nawet, że biały wodór odnawia się w sposób ciągły. Jeśli przyszłe testy wykażą stałe odnawianie zasobów, to paliwo może zbliżyć się do definicji odnawialności. Niższe ceny surowców mogą sprawić, że ciężarówki i statki napędzane wodorem staną się atrakcyjniejsze niż ich konkurenci napędzani olejem napędowym.

Amerykański portal jest przekonany, że francuski sukces może skłonić do przeprowadzenia na całym świecie podobnych badań, co przesunie miks energetyczny w stronę gazu pozyskiwanego bezpośrednio z ziemi, bez emisji dwutlenku węgla. Z kolei portal naftowy z tego kraju Oil Price w maju tego roku stwierdził, że rozpoczyna się globalny wyścig o dostęp do złóż białego wodoru. Niektóre duże firmy górnicze i energetyczne wsparły już inwestycje w badania i rozwój białego wodoru w ciągu ostatniego roku, w tym Rio Tinto, Fortescue, rosyjska państwowa firma energetyczna Gazprom i BP.

W następstwie na całym świecie realizowanych jest kilka projektów eksploracyjnych, w tym w Kanadzie, USA i Francji. Dzięki większym inwestycjom naukowcy spodziewają się, że następny rok będzie kluczowy dla lepszego zrozumienia tego źródła energii i oceny jego wykonalności.

Adam Maksymowicz