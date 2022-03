Biden: Myślę, że Putin spełnia definicję prawną zbrodniarza wojennego Alert

Joe Biden. Fot. ABC

Prezydent USA rozmawiał ze swym polskim odpowiednikiem w Rzeszowie o ataku Rosji na Ukrainie. Uznał ponownie prezydenta Rosji Władimira Putina za zbrodniarza wojennego. Tematem rozmowy była pomoc humanitarna dla uchodźców ukraińskich.

– Najważniejszą sprawą, którą możemy zrobić to utrzymanie jedności demokracji w sprzeciwie i wysiłku na rzecz powstrzymania dewastacji czynionej rękami człowieka, którego uważam za zbrodniarza wojennego. Myślę, że spełnia definicję prawną tego terminu – powiedział w odniesieniu do przywódcy Rosji Władimira Putina prezydent USA Joe Biden na spotkaniu z prezydentem Polski Andrzejem Dudą oraz organizacjami humanitarnymi.

Warto przypomnieć, że w przeszłości Biden nazwał już Putina zbrodniarzem wojennym.

– Przekazaliśmy miliard dolarów na tych którzy musieli uciekać i którzy zostali doświadczeni zagrożeniem bezpieczeństwa żywnościowego przez wojnę na Ukrainie – przypomniał Biden.

– To świadectwo wielkiego wsparcia i dbałości o wzajemne relacje, a także: co dla mnie jest bardzo ważne, bezpieczeństwa Rzeczpospolitej – powiedział Andrzej Duda. – To wielkie świadectwo jedności, ogromnego wsparcia w NATO i znaczenia USA dla przywracania pokoju na świecie tam, gdzie ktoś inny porywa się na akty agresji wobec wolnych, demokratycznych narodów, jak dzieje się to na Ukrainie.

Prezydenci Polski i USA będą kontynuować rozmowy 26 marca w Warszawie.

Wojciech Jakóbik