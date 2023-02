Teperek: Biden w Kijowie i Warszawie, czyli Zachód twardo za Ukrainą Bezpieczeństwo

Warszawa czeka na wizytę prezydenta USA Joe Bidena. Tymczasem amerykańska głowa państwa niespodziewanie pojawiła się w Kijowie, stolicy Ukrainy która od roku nieprzerwanie toczy wojnę z rosyjskim najeźdźcą – pisze Mikołaj Teperek, współpracownik BiznesAlert.pl i autor bloga Nieporawny Dyplomata.

Joe Biden i Wołodymyr Zełeński. Fot. Biały Dom.

W niedzielę wieczorem amerykańscy dziennikarze otrzymali od Białego Domu harmonogram, według którego Prezydent poniedziałek miał spędzić w Waszyngtonie, a wieczorem polecieć do Warszawy. Tak się jednak nie stało. Joe Biden zaskoczył cały świat i pojawił się u boku Prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełeńskiego.

Wizyta Prezydenta Stanów Zjednoczonych w Kijowie to silny sygnał dla Rosji że Zachód nadal twardo stoi za Ukrainą. Eksperci na te spotkanie typowali bezpieczniejsze miejsca, takie jak Rzeszów czy Lwów. Mimo tego, że Joe Biden wprawił agentów Secret Service, którzy dbają o jego ochronę, w niemałe zakłopotanie, to na pewno było warto tę wizytę zorganizować.

Spotkanie Zełeński-Biden odbyło się w przyjaznej atmosferze w tle syren przeciwlotniczych. Podczas wizyty Prezydent USA zapowiedział kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, który ma być wkrótce ogłoszony. Spekuluje się o kwocie 0,5 miliarda dolarów. Ameryka dotychczas przekazała 30 mld dolarów pomocy militarnej dla Ukrainy. Stany Zjednoczone chcą także wprowadzić nowe sankcje gospodarcze na Rosję.

– Rok później Kijów stoi, Ukraina stoi, demokracja stoi. Amerykanie stoją z wami, a świat stoi z wami – powiedział Joe Biden. Poza niespodziewaną i historyczną wizytą na Ukrainie, Prezydent USA ma odwiedzić także Polskę, kluczowego sojusznika Stanów Zjednoczonych w NATO, kraju, w którym stacjonują tysiące amerykańskich żołnierzy, i który stanowi centrum transferów broni z Zachodu na Ukrainę – informuje amerykańska stacja CNN.

Agencja Bloomberga nazywa Polskę głośnym zwolennikiem skoordynowanej odpowiedzi NATO na inwazję Rosji na Ukrainę, której prowadzona na pełną skalę faza rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku. W Warszawie w niedzielę wylądował Boeing C-17 Globemaster III ze sprzętem prezydenta USA, sam prezydent przylecieć ma we wtorek rano.

Prezydent Biden ma o 17.30 we wtorek w Arkadach Kubickiego wygłosić przemówienie. Na miejscu trwają intensywne przygotowania. Około stu osób czuwa nad tym, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Pracom przyglądają się agenci Secret Service.

Przyjazd Joe Bidena do Polski będzie 16. wizytą urzędującego prezydenta USA nad Wisłą. Pierwszy raz Polskę prezydent USA odwiedził w 1972 roku i był to Richard Nixon. Od tej pory nasz kraj odwiedzał każdy następny włodarz Białego Domu w trakcie swojego urzędowania poza Ronaldem Reaganem (który odwiedził Polskę w 1990 roku już po skończonej prezydenturze jako osoba prywatna). Łącznie Polskę odwiedziło 8 urzędujących prezydentów USA.

Ponad 70 amerykańskich i zagranicznych mediów akredytowało się przez Biały Dom na wizytę Joe Bidena w Warszawie, w tym największe stacje TV, agencje prasowe i gazety takie jak New York Times czy Washington Post. Wiele redakcji przysłało po kilku korespondentów.

Polska jest zagorzałym sojusznikiem, niesamowicie wspiera Ukrainę i jest hojnym gospodarzem nie tylko dla amerykańskich żołnierzy, ale milionów ukraińskich uchodźców – mówił podczas konferencji prasowej rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby 13 lutego. Podkreślił, że prezydent Joe Biden przyleci do Polski, bo “chce osobiście podziękować prezydentowi Andrzejowi Dudzie i Polakom”.

– Data nie jest przypadkowa, jest wyprzedzająca rocznice rosyjskiego ataku – tłumaczył w sekretarz stanu w KPRP Marcin Przydacz.

Nigdy w historii nie zdarzyło się, żeby w ciągu roku prezydent USA dwa razy odwiedził Polskę. Rzadkością jest, żeby taka wizyta miała miejsce dwu lub kilkakrotnie tej samej kadencji. Jest to ewidentny ewenement dyplomatyczny co pokazuje silne znaczenie Polski za granicą oraz wolę Zachodu do wspierania ukraińskiej demokracji.

Ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski poinformował, że prezydent Biden we wtorek po południu w Warszawie, w Arkadach Kubickiego w ogrodach Zamku Królewskiego, wygłosi przemówienie do narodu polskiego. Podczas wizyty Bidena zaplanowane jest spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą, a także – w środę – jego udział w szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki, gdzie mowa będzie o dalszym wsparciu Ukrainy.

Ukraiński wywiad informuje, że w przeddzień wizyty prezydenta USA w Europie Rosja rozpoczyna zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia strategicznych sił nuklearnych. Według służb z Kijowa cel Kremla jest jasny: “udaremnienie wizyty Joe Bidena i osłabienie wsparcia dla Ukrainy”.

W opublikowanym na Telegramie komunikacie wywiad wskazał, że w Rosji rozpoczynają się ćwiczenia strategicznych sił jądrowych.

Potwierdzono przygotowania komponentów strategicznych sił jądrowych do wystrzeliwania rakiet balistycznych bazujących na morzu i lądzie, a także pocisków manewrujących odpalanych z powietrza – czytamy w oświadczeniu HUR. Według danych Ukraińców Rosjanie przetestowali system Monolit, który służy do scentralizowanego dowodzenia bojowego siłami zbrojnymi Rosji. Podniesiono też stan gotowości bojowej strategicznych sił jądrowych.