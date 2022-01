Bild: Niemcy dziękują Polsce za tanie paliwo i coraz chętniej tankują u wschodniego sąsiada Alert

Przed świętami pisaliśmy w BiznesAlert.pl, że wkrótce może rozpocząć się tzw. turystyka paliwowa z Niemiec do Polski. Przez znaczną różnicę w cenach, mieszkający blisko polskiej granicy Niemcy wolą przyjeżdżać do Polski zatankować swoje samochody. Napisał o tym dziennik Bild w artykule „Tanke, Polen!”, co jest grą słów, którą można przetłumaczyć na „Tankuj, Polsko”, albo „Dzięki, Polsko”.

Bild przypomina o obniżce podatków na paliwa, na które zdecydował się polski rząd w ramach walki z inflacją i kryzysem energetycznym. Dzięki temu posunięciu na stacjach wyraźnie potaniało paliwo, co w szczególności jest atrakcyjne dla mieszkających tuż za Odrą mieszkańców Niemiec, którzy coraz chętniej przybywają do Polski zatankować swoje samochody, co pozwala im zaoszczędzić niemałe sumy.

Podczas gdy w Dreźnie litr super kosztował wczoraj 1,83 euro, w Zgorzelcu – tuż za granicą w pobliżu Görlitz – w przeliczeniu paliwo kosztowało 1,25 euro. Oszczędność wynosi więc 58 centów za litr. Na 50-litrowym baku paliwa można zatem zaoszczędzić aż 29 euro. – Nawet z olejem napędowym różnica w cenie 40 centów za litr jest imponująca – podaje Bild.

