Biometan kluczem do niezależności energetycznej? Polska ma potencjał, ale czas działać

Polska może produkować nawet 8 mld m³ biometanu rocznie, co pozwoliłoby na zaspokojenie do 20 procent zapotrzebowania na gaz w sieciach dystrybucyjnych. Eksperci zgodnie podkreślają, że biometan to realna szansa na uniezależnienie się od importowanych surowców i ograniczenie emisji. Warunkiem jest jednak szybkie uruchomienie inwestycji i wykorzystanie narzędzi takich jak opublikowana przez PSG Mapa Chłonności.

Transformacja energetyczna nie może obyć się bez lokalnych, odnawialnych źródeł energii, a biometan staje się jednym z jej kluczowych elementów. Eksperci uczestniczący w panelu dyskusyjnym zorganizowanym przez Polską Spółkę Gazownictwa (PSG) są zgodni – Polska dysponuje znaczącym potencjałem produkcyjnym biometanu, który może wynieść od 3 do 8 mld m³ rocznie.

Już osiągnięcie dolnej granicy tego zakresu mogłoby zaspokoić 10–20 procent rocznego zapotrzebowania na gaz dystrybuowany przez PSG, co znacząco zmniejszyłoby zależność kraju od importowanego paliwa.

Paneliści omówili zarówno obecny stan, jak i perspektywy rozwoju rynku biometanu w Polsce na tle wybranych krajów UE. Zwracali uwagę, że wykorzystanie krajowego substratu do jego produkcji nie tylko sprzyja dekarbonizacji, ale i wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne państwa.

– Opublikowana przez nas pod koniec marca Mapa Chłonności umożliwia przedsiębiorcom szybkie przeprowadzenie analizy lokalizacji odpowiednich dla inwestycji biometanowych. Jest to transparentne, ogólnodostępne i interaktywne narzędzie przedstawiające zakresy chłonności sieci średniego ciśnienia oraz poglądowy przebieg sieci gazowej. Stanowi ono dowód na to, że nasza pozycja lidera obejmuje nie tylko sektor dystrybucji gazu, ale również rozwój rynku biometanu – powiedział Remigiusz Adamiak, Polska Spółka Gazownictwa.

Narzędzie cieszy się dużym zainteresowaniem, notując średnio ponad 100 wyświetleń dziennie.

Polska ma potencjał

Polska znajduje się na piątym miejscu wśród państw UE pod względem potencjału substratowego do produkcji biometanu. Z kolei Unia Europejska zakłada, że do 2030 roku produkcja tego paliwa osiągnie poziom 35 mld Nm³ rocznie, co będzie wymagać inwestycji rzędu 37 mld euro. W tym kontekście polskie działania – zarówno regulacyjne, jak i infrastrukturalne – będą kluczowe, by nie zmarnować tego potencjału.

Polska Spółka Gazownictwa / Gazterm / Mateusz Gibała