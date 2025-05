Blackout na zachodzie Europy. „To co się stało jest argumentem za utrzymaniem gotówki”

„W przyszłości, w której mogłyby dominować cyfrowe waluty banków centralnych (CBDC), utrata zasilania może oznaczać paraliż finansowy ” – ostrzega w rozmowie z Biznes Alert James Woudhuysen, ekspert ds. energii, profesor wizytujący w zakresie prognozowania i innowacji na Wydziale Inżynierii Uniwersytetu London South Bank. Ekspert wskazuje, że blackout na Półwyspie Iberyjskim to poważny argument za fizycznym pieniądzem.

„Brak prądu to brak możliwości płatności. To nie tylko niedogodność – to katastrofa. Elektryczność nie może stać się pojedynczym czynnikiem, od którego zależy podstawowe funkcjonowanie społeczeństwa” – ocenia profesor Woudhuysen.

Rosja, Chiny, a także ISIS odnotują to, co się wydarzyło

Ekspert mówi, że awaria prądu na Półwyspie Iberyjskim pokazuje jak przestarzałe systemy energetyczne są podatne na awarie techniczne i błędy. Nie pozostawia też wątpliwości, że Rosja, Chiny, Korea Północna – oraz ISIS – dokładnie odnotują to, co się wydarzyło.

„To co się stało pokazuje, jak błędne jest poleganie na energii odnawialnej, gdy nie ma wystarczającego wsparcia ze źródeł sterowalnych – a zaawansowane systemy magazynowania energii, takie jak baterie, wciąż są odległą perspektywą” – mówi profesor.

Co więcej, jak wskazuje, bez poważnych inwestycji w sieci energetyczne i technologie bilansujące, które potrafią sprostać wyzwaniom stwarzanym przez energię słoneczną i wiatrową, przerwy w dostawach prądu – takie jak te w Hiszpanii i Portugalii – mogą stawać się coraz częstsze.

Problem OZE z nieciągłością

Ekspert, który jest autorem raportu opublikowanego dwa lata temu przez brukselski think-tank MCC „Gasnące światła: Czy UE ponosi porażkę w polityce energetycznej?”, wskazuje, że odnawialne źródła energii, które cechują się nieciągłością, mogą zagrażać stabilności sieci elektroenergetycznej, jeśli nie są planowane i zarządzane w sposób w pełni profesjonalny.

„Handel transgraniczny energią elektryczną dodatkowo zwiększa ryzyko; samowystarczalność i odporność krajowa to bezpieczniejsze rozwiązania. Dodatkowe wyzwania mogą się również pojawić w okresach szczytowego zapotrzebowania. Należy więc uważnie obserwować obciążenia spowodowane działaniem klimatyzatorów w nadchodzących letnich miesiącach” – zaleca profesor.

„Incydent ten obnaża, do jakiego stopnia podupadłe systemy energetyczne są podatne na awarie techniczne i błędy w zarządzaniu. Można też rozsądnie założyć, że Rosja, Chiny, Korea Północna – oraz ISIS – dokładnie odnotują to, co się wydarzyło” – konkluduje naukowiec.