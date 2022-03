Bloomberg: Wysłannik Putina ds. zrównoważonego rozwoju opuścił Rosję Alert

Anatolij Czubajs przyjmowany przez Putina. fot. Kremlin

Jak podaje Bloomberg, Anatolij Czubajs, specjalny wysłannik prezydenta Rosji ds. zrównoważonego rozwoju zrezygnował ze stanowiska i wyjechał z Rosji.

Polityk miał nie zgadzać się z Kremlem ws. inwazji na Ukrainę. Według źródeł RBK on i jego żona opuścili Rosję i udali się do Stambułu. Rozmówcy Bloomberga powiedzieli, że odejście Czubajsa ma związek z jego stanowiskiem wobec Ukrainy. Jak przypomina agencja, Czubajs znany jest jako „architekt prywatyzacji”. Na początku lat 90. Stał on na czele Komitetu ds. Majątku Państwowego i nadzorował proces prywatyzacji w Rosji. W 1994 roku został mianowany pierwszym wicepremierem. W latach 1998-2008 kierował firmą energetyczną RAO JES.

Od kilku lat Czubajs zajmował się kwestiami zrównoważonego rozwoju. Był zwolennikiem kursu transformacji energetycznej. Jest jednym z architektów wprowadzenia systemu kontroli emisji CO2 zgodnego z oczekiwaniami UE.

Bloomberg/RBK/Mariusz Marszałkowski