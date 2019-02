Wydobycie w Bogdance w styczniu wyniosło rekordowe 903,5 tys. ton

Wydobycie węgla w LW Bogdanka w styczniu br. było na poziomie 903,5 tys. ton węgla handlowego. Jak podkreśla spółka tym samym poprawiony został poprzedni rekord wydobycia, osiągnięty w grudniu 2014 r.

Nowy rekord został ustanowiony przy uwzględnieniu wydobycia węgla ze wszystkich pól: Bogdanki, Stefanowa i Nadrybia. Dla porównania, średnie miesięczne wydobycie w 2018 roku wynosiło 750 tys. ton.

– Rok 2019 rozpoczęliśmy z nowym rekordem miesięcznego wydobycia węgla. Osiągnięcie go było możliwe dzięki korzystnemu zaplanowaniu miksu ścian strugowych i kombajnowych, na co pozwoliły m.in. ubiegłoroczne, intensywne prace przygotowawcze. Jesteśmy dobrze przygotowani na realizację zapowiadanej na ten rok produkcji węgla handlowego na poziomie ok. 9,4 mln ton. Jednocześnie kontynuujemy pracę nad poprawą uzysku – powiedział Artur Wasil, prezes zarządu LW Bogdanka. W 2018 roku produkcja węgla handlowego w Bogdance wyniosła 9,01 mln ton, a sprzedaż 8,94 mln ton. Uzysk spadł do 60,5 proc. z 64,7 proc. w 2017 r.

