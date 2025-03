W poniedziałek 3 marca premier landu Brandenburgia Dietmar Woidke (SPD) powiedział, że zasadniczo przyjąłby powrót do ropy z Rosji dla rafinerii PCK Schwedt po zakończeniu wojny na Ukrainie z zadowoleniem. Woidke podkreślił jednak, że jego zdaniem decyzja w tej sprawie należy do rządu federalnego.

W zeszłym tygodniu pracownicy PCK wzywali do zakończenia embarga na ropę z Rosji i napisali do trzech rządów landowych z prośbą o pomoc. Burmistrz miasta Schwedt Annekatrhin Hoppe (SPD) również opowiedziała się za zniesieniem embarga na rosyjską ropę. Według brandenburskiego ministra gospodarki Daniela Kellera (SPD) nie można wykluczyć, że rosyjska ropa ponownie zasili rafinerie PCK. To będzie jednak tylko możliwe, gdy zapanuje ponownie pokój na Ukrainie.

Rafineria PCK w Schwedt, która jest położona zaledwie 10 kilometrów od granicy z Polską, należy do pięciu największych zakładów rafineryjnych w Niemczech. Do 2023 roku jedynym dostawcą ropy była Rosja, do której poprzez koncern Rosnieft należy 54 procent tej rafinerii. Wraz z początkiem 2023 roku Niemcy zrezygnowały z dostaw ropy z Rosji. Ropa dla PCK dociera obecnie głównie przez Naftoporty w Rostock i w Gdańsku. Blisko 20 procent ropy kupowane jest w Kazachstanie i płynie do Schwedt za pomocą rosyjskiej sieci przesyłowej ropociągiem „Przyjaźń”.

rbb24 / Aleksandra Fedorska